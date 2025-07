U Narodnoj banci Srbije podsećaju na iskustvo iz Ujedinjenog Kraljevstva, gde od sredine 80 -tih postoji najšire korišćen proizvod - besplatan tekući račun ako je saldo pozitivan (free if in credit account).

- Kada je Kancelarija za fer trgovinu (Office of Fair Trading) pokrenula postupak pred sudom radi utvrđivanja nepravičnosti naknade za nedozvoljeno prekoračenje po računu, otkriveno je da je taj besplatan tekući račun (free if in credit account) "opasan mit" kako ga je sadašnji guverner Centralne banke Engleske nazvao. Drugim rečima, pokazalo se kako manjina korisnika (oko 12 miliona) koji jedva "sastavljaju kraj sa krajem" plaćaju visoke naknade i kamate na nedozvoljeno i dozvoljeno prekoračenje pokrivaju troškove održavanja besplatnih računa (oko 42 miliona korisnika).