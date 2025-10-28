Slušaj vest

Nemačka centralna banka donela je odluku da se od 2027. čekovi u potpunosti ukidaju kao sredstvo plaćanja. Upotreba čekova pala je na istorijski minimum.

Naime, dok su 2007. Nemačke banke obradile više od 75 miliona čekovnih transakcija, prošle godine ih je bilo svega oko 2 miliona, što je 0,01% svih plaćanja.

Međutim, u Srbiji, potpuno drugačija priča, čekovi su još uvek prisutni, naročito u supermarketima, pa i apotekama, ali i u kupovini pred praznike. Da li će i kod nas čekovi nestati ili, još važnije, da li nas plaćanje na rate tera da trošimo i više nego što zaista imamo.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su diskutovali o ovoj temi bili su Milorad Ilić, ekonomista, Marko Dragić, iza Nacionalne organizacije potrošača i Goran Gajić, novinar iz Minhena.

Gajić se je otkrio kako je došlo do odluke da se ukinu čekovi i kako je tamošnja javnost reagovala na promenu.

- Razlog je upravo vrtoglavi pad upotrebe čekova u poslednjih nekoliko godina. To je osnovni razlog. Takođe, prisutna je i popularizacija alternativnih metoda. Ova odluka odražava i prilagođavanje na međunarodni trend kada su metode plaćanja u pitanju, a primetna je i modernizacija tržišta, pa su automatizovani načini plaćanja - započeo je Gajić.

Ko danas najviše koristi čekove?

Marko Dragić je pred kamerama Kurira izneo analizu tržišta:

- Stariji sugrađani više preferiraju staromodno odloženo plaćanje, odnosno ček, dok mlađi koriste kreditne kartice i tako omogućavaju sebi i digitalno plaćanje na rate.

Dragić nagoveštava da čekovi mogu da se pretvore u dužničko ropstvo ukoliko se racionalno ne raspoređuje trošenje:

- Vrlo lako se može stvoriti ozbiljan problem. Bitna je samokontrola prilikom korišćenja, kao i to da se čekovi raspodele onoliko koliko vam mogućnost dopušta. Svakako, plaćanje na rate je komercijalna zamka za potrošače. Trgovci će probati na razne načine da privuku kupce, pa im se isplati da ulažu u promociju, odnosno agresivnu kampanju koja će isticati plaćanje na rate uz razne pogodnosti ukoliko imaju saradnju sa nekom bankom - rekao je Dargić.

Ilić je za jutarnji program Kurir televizije pričao da li ovakva situacija, odnosno odluka Nemačke centralne banke, može da dođe i kod nas:

- Mogu da zamislim to kod nas jer je to u Nemačkoj postalo isplativo. Svakako, drugi načini plaćanja su efikasniji i podesniji za banke, a pre svega, manji trošak za banke. Međutim, mi kopiramo sve sa zapada, kao i one loše stvari, i činimo ustupke bankarskom sektoru koje ne moramo, pa ne vidim zašto mi ne bismo ukinuli čekove. To možda ne bi bilo dobro jer čekovi kod starijih građana obezbeđuju neki vid discipline i kontrole jer su tako navikli.

Ilić je za kraj odgonetnuo da li nas plaćanje na rate vodi ka većem dugu ili nam olakšava da prisvojimo željeni artikl:

- To definitivno vodi većem dugu, pa se postavlja pitanje tim ljudima za šta uzimaju keš kredite? Mi smo slabo plaćeno stanovništvo, pa moraju elementarne potrebe da plaćaju na rate, to je skandal. Sve u svemu, verovatno i mi idemo ka ukidanju čekova, pa da pomognemo bankama da zarade još više. Čekovi nemaju kamatu, dok plaćanje karticom na rate za sobom nosi i kamate.

