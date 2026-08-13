Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Jagodoni da će uskoro biti povećana minimalna zarada i da će najveći deo tog povećanja država preuzeti na sebe kako bi zaštitila one sa najmanjim primanjima.

- Najveći deo toga preuzimamo na sebe. Dakle, kroz smanjenje doprinosa i poreza da ne možete vi (privatni sektor) da osetite to u padu vašeg profita. Mi to kao država preuzimamo na sebe, a da bismo time zaštitili one koji su najsiromašniji i koji imaju najmanja primanja - rekao je Vučić tokom obilaska centra za pakovanje jaja sa farmi kompanije „Agro-Đole“ u selu Vinorača kod Jagodine.

Pregovori o utvrđivanju minimalne cene rada za narednu godinu počeli su 10. avgusta.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"SRBIJI SU POTREBNI MIR I DIJALOG!" Vučić o blokaderima i paljenju prostorija SNS u Novom Sadu: Ovo je samo nešto što će ostati kao pečat istorije
WhatsApp Image 2026-08-13 at 11.17.04.jpeg
PolitikaVUČIĆ PROBAO RAKIJU STARU 99 GODINA! Predsednik opisao neverovatno iskustvo u Pomoravlju: U jednoj čašici sačuvana je tradicija koja traje generacijama (VIDEO)
489.png
Politika"MENI NEDOSTAJE, SRBIJI JOŠ VIŠE" Vučić obišao grob Dragana Markovića Palme u Končarevu tokom obilaska Pomoravlja (FOTO)
Obišao sam grob divnog prijatelja i velikog čoveka Dragana Markovića Palme u selu Končarevo, ned(2).jpg
Politika"LEĐA NENADA RAŠKOVIĆA SU LICE ALJBINA KURTIJA" Vučić o zverskom prebijanju Srbina: Umalo sam i ja zaplakao, ali video sam čvrst čovek pa me bilo sramota
Screenshot 2026-08-13 102027.png