Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Jagodoni da će uskoro biti povećana minimalna zarada i da će najveći deo tog povećanja država preuzeti na sebe kako bi zaštitila one sa najmanjim primanjima.

- Najveći deo toga preuzimamo na sebe. Dakle, kroz smanjenje doprinosa i poreza da ne možete vi (privatni sektor) da osetite to u padu vašeg profita. Mi to kao država preuzimamo na sebe, a da bismo time zaštitili one koji su najsiromašniji i koji imaju najmanja primanja - rekao je Vučić tokom obilaska centra za pakovanje jaja sa farmi kompanije „Agro-Đole“ u selu Vinorača kod Jagodine.