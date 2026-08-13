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Izgradnja oko 18 kilometara duge deoniceauto-puta Sremska Rača - Kuzmin, zajedno sa novim mostom preko reke Save, nalazi se u završnoj fazi, saopštili su "Putevi Srbije".

Deonica je deo projekta izgradnje auto-puta E-761 Beograd - Sarajevo i trebalo bi dodatno da unapredi saobraćajnu povezanost Srbije i Bosne i Hercegovine. Trasa počinje u blizini postojeće denivelisane raskrsnice Kuzmin na auto-putu Beograd - Zagreb i vodi do postojećeg graničnog prelaza kod Sremske Rače.

1/28 Vidi galeriju Auto-put Sremska Rača - Kuzmin u završnoj fazi Foto: Putevi Srbije

Saobraćajnica je projektovana kao klasičan profil auto-puta, sa dva odvojena kolovoza, od kojih svaki ima po dve vozne i jednu zaustavnu traku. Kolovozi su razdvojeni središnjim pojasom, dok je projektovana brzina kretanja do 130 kilometara na sat.

Posebno važan deo projekta predstavlja novi most preko Save, koji će biti značajna karika u povezivanju Srbije i Bosne i Hercegovine i unapređenju prekograničnog saobraćaja.