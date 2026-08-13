Slušaj vest

Izgradnja oko 18 kilometara duge deoniceauto-puta Sremska Rača - Kuzmin, zajedno sa novim mostom preko reke Save, nalazi se u završnoj fazi, saopštili su "Putevi Srbije". 

Deonica je deo projekta izgradnje auto-puta E-761 Beograd - Sarajevo i trebalo bi dodatno da unapredi saobraćajnu povezanost Srbije i Bosne i Hercegovine. Trasa počinje u blizini postojeće denivelisane raskrsnice Kuzmin na auto-putu Beograd - Zagreb i vodi do postojećeg graničnog prelaza kod Sremske Rače.

Auto-put Sremska Rača - Kuzmin u završnoj fazi Foto: Putevi Srbije

Saobraćajnica je projektovana kao klasičan profil auto-puta, sa dva odvojena kolovoza, od kojih svaki ima po dve vozne i jednu zaustavnu traku. Kolovozi su razdvojeni središnjim pojasom, dok je projektovana brzina kretanja do 130 kilometara na sat.

Posebno važan deo projekta predstavlja novi most preko Save, koji će biti značajna karika u povezivanju Srbije i Bosne i Hercegovine i unapređenju prekograničnog saobraćaja.

Kurir.rs

Ne propustiteInfoBizRenovirajte kupatilo bez skupih majstora uz pomoć revolucionarnog materijala: Detaljno uputstvo, korak po korak do savršene transformacije
shutterstock_2493373875.jpg
InfoBizVažno za sve prevoznike: Država prikuplja informacije o vozačima, evo zašto su potrebni podaci iz ankete
vozač kamiona Evropska unija EES sistem
InfoBizMegaprojekat koji Srbija čeka decenijama: Od Beograda do juga zemlje brzinom 200 na sat, počela trka svetskih kompanija za gradnju ključne deonice!
Voz soko.jpg
InfoBizOvo su bili jugoslovenski industrijski giganti: Zapošljavali su desetine hiljada radnika i izvozili širom sveta
Jugoslovenski giganti Zastava Ina iskra Rade Končar Gorenje Elan Jugoplastika Ina Energoinvest Ei Niš Borovo