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Mikrocement je poslednjih godina postao jedno od omiljenih rešenja za kupatila. Nema klasičnih fuga, može se nanositi preko postojećih pločica, a prostoru daje čist, monolitni, pomalo industrijski izgled koji se danas često viđa u enterijerima. Međutim, mnogima je najveća prepreka cena izvođenja radova. Upravo zato, sve je više onih koji razmišljaju o tome da ga nanesu sami.

Jedna od njih je i žena koja na Instagramu objavljuje pod profilom Casa Crank. Kako kaže, pre početka radova nije imala iskustva sa mikrocementom. Imala je samo YouTube, želju da adaptira kupatilo i „san“ koji je na kraju sama ostvarila. Rezultat joj se toliko svideo da je odlučila da svoje delo pokaže na društvenim mrežama. Jedino zbog čega žali jeste odabrana boja, ali i to planira da reši naknadnim farbanjem. Mikrocement je, kaže, urađen pre otprilike godinu dana i zasada sa njim nema nikakvih problema. Posebno joj se sviđaju završna obrada i način na koji je površina zaštićena.

Njeno iskustvo možda zvuči kao dokaz da se kupatilo može obnoviti bez majstora, ali postoji jedna važna stvar: mikrocement sam po sebi nije hidroizolacija. Završni sloj treba zaštititi odgovarajućim premazom, a podloga i svi spojevi moraju biti pravilno pripremljeni. Kod novogradnje ili potpuno ogoljenog kupatila, hidroizolacija se ne sme preskočiti samo zato što će preko nje doći mikrocement.

Može li se mikrocement staviti preko pločica?

Može, i upravo je to jedan od razloga zbog kojih je toliko zanimljiv kod renoviranja. Postoje sistemi predviđeni za nanošenje preko postojeće keramike, ali pločice moraju biti čvrste, stabilne i dobro pripremljene. Ne smeju da se klimaju, odvajaju od podloge ili imaju ozbiljna oštećenja.

Pre nanošenja mikrocementa postojeće pločice treba dobro očistiti, odmastiti i mehanički pripremiti kako bi se osiguralo dobro prianjanje sledećih slojeva. Ako je površina vrlo glatka i sjajna, potrebno ju je ohrapaviti.

To je zapravo najvažniji deo celog posla. Mikrocement može izgledati jednostavno dok ga gledamo na Instagramu, ali konačni rezultat uveliko zavisi od toga šta se nalazi ispod njega.

Šta vam je sve potrebno?

Ako želite da obnovite postojeće kupatilo, osnovni spisak izgleda ovako:

Foto: Prtintscreen Instagram

Za pripremu podloge: Brusilica ili brusni alat, industrijski usisivač, sredstvo za čišćenje i odmašćivanje, zaštitna traka i folija.

Za izravnavanje: Odgovarajući materijal za popunjavanje fuga i izravnavanje podloge, i ako konkretni sistem to zahteva – armaturna mrežica.

Za podlogu: Prajmer namenjen upravo za vrstu površine na koju se mikrocement nanosi.

Za mikrocement: Osnovni i završni mikrocement odgovarajućeg sistema, pigment (ako želite određenu nijansu), čista kanta i električni mešač sa nastavkom za mešanje.

Za nanošenje: Glatka gletarica, manja gletarica za ivice i uglove, valjak i četka.

Za završnu obradu: Brusni papir ili brusilica sa odgovarajućom granulacijom, industrijski usisivač i završni poliuretanski ili drugi zaštitni premaz namenjen kupatilima.

Važno: Ne sastavljajte sistem nasumično! Nije dobra ideja kupiti jedan mikrocement, drugi prajmer i treći završni lak samo zato što su pojedinačno jeftiniji. Proizvodi moraju biti međusobno kompatibilni, a redosled nanošenja i vreme sušenja treba pratiti prema uputstvima proizvođača odabranog sistema.

Kako to uraditi korak po korak?

1. Prvo dobro pregledajte kupatilo

Ako su postojeće pločice šuplje, napukle ili se odvajaju, mikrocement nije rešenje kojim ćete ih samo „sakriti“. Sve nestabilne delove treba rešiti pre nastavka radova. Podloga mora biti čista, suva, čvrsta i bez masnoće, prašine i svega što bi moglo da smanji prianjanje.

Foto: Printscreen Instagram

2. Ohrapavite postojeće pločice

Sjajna i glatka keramika nije dobra podloga za direktno nanošenje mikrocementa. Površinu treba mehanički pripremiti. Nakon brušenja sve treba temeljno usisati. Ovde nemojte štedeti vreme – prašina koja ostane na površini može kasnije napraviti problem.

3. Rešite fuge i neravnine

Ako se mikrocement nanosi preko pločica, fuge se najpre moraju popuniti odgovarajućim materijalom, a površinu treba izravnati. To je važno jer se mreža postojećih pločica kasnije može ocrtavati kroz mikrocement ako ispod ostanu udubljenja. Što je podloga ravnija, to će završni izgled biti bolji.

4. Prajmer je obavezan

Na pripremljenu površinu nanosi se prajmer. Njegov zadatak je da omogući bolje prianjanje sledećih slojeva. Ako sistem predviđa armaturnu mrežicu, ona se ugrađuje u odgovarajući sloj prema uputstvu.

5. Tek sada dolazi mikrocement

Mikrocement se ne nanosi kao klasična boja. Razmazuje se u tankom sloju gletaricom, a način povlačenja alata utiče na konačni izgled. Najčešće se nanosi u nekoliko tankih slojeva, uz brušenje između pojedinih faza. Za početnika, pametno je pre kupatila napraviti probnu ploču na komadu gips-kartona.

6. Ne žurite sa sledećim slojem

Prvi sloj mora biti potpuno suv pre brušenja i nanošenja sledećeg. Ne pokušavajte da ubrzate proces debljim slojevima. Mikrocement se nanosi tanko, a vreme sušenja direktno utiče na konačni rezultat.

7. Završni sloj treba biti savršeno pripremljen

Nakon poslednjeg sloja sledi završno brušenje. Ovo je trenutak kada se odlučuje da li će površina biti potpuno glatka ili će ostati vidljivi tragovi gletarice. Sve se ponovo temeljno usisava pre završne zaštite.

8. Zaštitni premaz nije opcija, već pravilo

U kupatilu se mikrocement mora zaštititi odgovarajućim završnim premazom. Taj sloj površini daje otpornost na vodu, habanje i mrlje. Posebno je važno odabrati premaz predviđen za vlažne prostore.

Foto: Printscreen Instagram

Šta je sa delom za tuširanje?

Ovde treba biti posebno oprezan. Ako je reč o postojećem kupatilu čija je hidroizolacija već izvedena i nije oštećena, mikrocement se može koristiti kao završna obloga. Međutim, ako kupatilo tek gradite ili je potpuno ogoljeno, hidroizolaciju treba uraditi pre mikrocementa. Posebnu pažnju treba posvetiti spojevima poda i zida, uglovima, prodorima cevi i području tuša.

Drugim rečima, mikrocement nije zamena za pravilno izvedenu hidroizolaciju. Najbolji kandidat za „Uradi sam” (DIY) projekat je postojeće, zdravo kupatilo koje želite vizuelno da osvežite bez lupanja pločica. Tada mikrocement zaista može biti zanimljiva alternativa keramici, pod uslovom da se najveća pažnja posveti onome što se na Instagram videima ne vidi – pripremi podloge i završnoj zaštiti.