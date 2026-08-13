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Chery Group je u prvoj polovini 2026. godine prodao 1.357.533 vozila, što predstavlja rast od 7,7% u odnosu na isti period prethodne godine i novi istorijski rekord kompanije

Izvoz je dostigao rekordnih 943.817 vozila, uz rast od 71,5%, dok je prodaja vozila sa novim energetskim pogonima porasla za 32,3%, na 475.238 jedinica Chery Group danas okuplja 19,88 miliona korisnika širom sveta, od kojih se 6,78 miliona nalazi van matičnog tržišta, dok se dostizanje granice od 20 miliona korisnika očekuje tokom jula U junu 2026. godine, Chery Group je prodao 256.612 vozila, što predstavlja rast od 9,8% u odnosu na isti period prethodne godine. Izvoz na međunarodna tržišta dostigao je 191.062 vozila, uz snažan rast od 79,7% na godišnjem nivou. Ovo je bio prvi mesec u kojem je izvoz grupe premašio 190.000 vozila, a istovremeno je nastavljen niz rekordnih rezultata među kineskim proizvođačima automobila četvrti mesec zaredom. Prodaja vozila sa novim energetskim pogonima dostigla je 113.583 jedinice, što predstavlja rast od 58,7% u odnosu na isti period prethodne godine, uz nastavak snažnog trenda rasta. Zahvaljujući odličnim rezultatima ostvarenim u junu, ukupna prodaja Chery Group u prvoj polovini godine dostigla je 1.357.533 vozila, što je 7,7% više u odnosu na isti period prethodne godine i predstavlja novi istorijski rekord. Ukupna prodaja vozila sa novim energetskim pogonima dostigla je 475.238 jedinica, uz rast od 32,3% na godišnjem nivou, dok je mesečna prodaja tri uzastopna meseca premašivala 100.000 vozila.

Ukupan izvoz dostigao je 943.817 vozila, što predstavlja rast od 71,5% u odnosu na isti period prethodne godine. Time je postavljen novi rekord među kineskim proizvođačima automobila, budući da je izvoz u prvoj polovini godine premašio 900.000 vozila. Do kraja juna, Chery Group je imao 19,88 miliona korisnika širom sveta, uključujući 6,78 miliona korisnika na međunarodnim tržištima, a očekuje se da će već tokom jula dostići važnu prekretnicu od 20 miliona korisnika. Ovi snažni rezultati proističu iz sveobuhvatnog napretka Chery Group u oblastima novih energetskih pogona, globalizacije, kvaliteta i tehnologije. Kao ključni globalni brend Grupe, CHERY svoje delovanje zasniva na tri osnovne vrednosti, „Space. For Family. Safety. For Family. Technology. For Family.“, ostajući dosledan vrednosnoj platformi brenda „For Family“. Oslanjajući se na tehnologije koje je Grupa samostalno razvila i jedinstvene proizvodne standarde, CHERY porodicama širom sveta pruža bezbedna i pametna rešenja mobilnosti.

Ubrzan razvoj novih energetskih pogona i sopstvene tehnologije kao temelj konkurentske prednosti U segmentu novih energetskih pogona, Chery Group je razvio sveobuhvatan portfolio koji obuhvata sve glavne kategorije vozila i odgovara na različite potrebe savremenih korisnika. U prvoj polovini godine, modeli sa novim energetskim pogonima činili su više od 90% svih novopredstavljenih modela. Oslanjajući se na sopstveni sistem energetskih tehnologija, koji uključuje Rhino Battery, Xunlong ultra-brzo punjenje i Energy Cube, proizvodi Chery Group sa novim energetskim pogonima nadmašuju najnovije kineske industrijske standarde u pogledu bezbednosti i performansi. Ovaj razvijeni tehnološki sistem u potpunosti se primenjuje i u okviru brenda CHERY, precizno odgovarajući na različite potrebe porodica širom sveta kada je reč o mobilnosti. Istovremeno, Chery Group sarađuje sa vodećim globalnim kompanijama kao što su NVIDIA, CATL i Bosch na zajedničkom razvoju ključnih tehnologija u oblastima napredne inteligentne vožnje i inteligentnih kabina, kontinuirano jačajući svoje tehnološke konkurentske prednosti i poziciju brenda CHERY na međunarodnim tržištima.

U oblasti niskougljeničnog razvoja, Chery je, kao posebno pozvani proizvođač automobila od strane Organizacije Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj, na Međunarodnom sajmu tehnologije u Kini, održanom u Šangaju, predstavio proces zasnovan na upotrebi 100% recikliranog aluminijuma, kao i sistem za hvatanje ugljen-dioksida u vozilu, nudeći praktična rešenja za transformaciju automobilske industrije ka nultim emisijama ugljenika. Visokokvalitetna globalizacija donosi strukturne pomake na međunarodnim tržištima Oslanjajući se na snažne temelje u oblasti tehnologija novih energetskih pogona, globalizacija Chery Group ušla je u novu fazu visokokvalitetnog razvoja. Doslednom primenom filozofije lokalizovanog poslovanja „In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere“, Grupa unapređuje svoj model poslovanja na međunarodnim tržištima, prelazeći sa izvoza pojedinačnih proizvoda na koordinisanu globalizaciju proizvoda, sistema i ekosistema. Snažan zamah rasta zabeležen je na visoko regulisanim međunarodnim tržištima. Od januara do maja, ukupna prodaja u 24 evropske zemlje dostigla je 139.000 vozila, što je dvostruko više nego u istom periodu prethodne godine. Od tog broja, 69.000 činila su vozila sa novim energetskim pogonima, čija je prodaja bila 4,5 puta veća nego godinu dana ranije.

Posebno snažni rezultati ostvareni su na tržištu Ujedinjenog Kraljevstva, gde je CHERY tri uzastopna meseca zauzimao drugo mesto među svim brendovima prema lokalnoj prodaji. Na nedavno održanom devetom izdanju Auto Trader Drivers’ Choice Awards u Ujedinjenom Kraljevstvu, CHERY je osvojio priznanje „Best Value Brand“. U Australiji je brend CHERY osvojio dve godišnje nagrade CarExpert, dodatno jačajući uticaj brenda i reputaciju među korisnicima. U oblasti globalizacije tehnologije, Chery Group je postao prvi kineski proizvođač automobila koji je uspešno prošao EU E4 UN/ECE R171 proveru sistema bezbednosti inteligentne vožnje, čime je stekao globalni „tehnološki pasoš“ za inteligentnu vožnju na međunarodnim tržištima. Relevantne kvalifikacije dodatno će osnažiti modele brenda CHERY namenjene tržištima širom sveta. Istovremeno, Grupa nastavlja da ispunjava svoju društvenu odgovornost na međunarodnim tržištima kao zvanični automobilski partner Soccer Aid, međunarodnog humanitarnog fudbalskog događaja, preduzimajući konkretne korake kako bi dodatno učvrstila svoje prisustvo na globalnim tržištima i doprinela porodicama i korisnicima širom sveta.

Doslednost globalnim standardima visokog kvaliteta i aktivna uloga u oblikovanju međunarodnih pravila kvaliteta Kontinuirana ekspanzija Chery Group na globalnim tržištima zasniva se na doslednom, globalno ujednačenom sistemu visokog kvaliteta. Nakon što je 2025. godine osvojio pet priznanja J.D. Power među kineskim domaćim brendovima, Chery Group je i u 2026. godini zauzeo prvo mesto među kineskim domaćim brendovima u tri istraživanja: APEAL – Automotive Performance, Execution and Layout, PXI – Sales Satisfaction i IQS – Initial Quality. Time je ukupan kvalitet proizvoda kompanije još jednom dobio snažno priznanje relevantne međunarodne organizacije. U junu ove godine, Chery Group je zvanično postao treći azijski član upravnog odbora International Automotive Task Force (IATF), čime je stekao pravo glasa u procesu definisanja globalnih standarda kvaliteta u automobilskoj industriji. Ovaj korak označava važnu tranziciju kompanije, od primene standarda ka aktivnom učešću u kreiranju globalnih pravila. Do danas je 67 modela Chery Group dobilo bezbednosne sertifikate sa pet zvezdica u više zemalja, čime kompanija zauzima prvo mesto među kineskim brendovima.

Brend CHERY, zahvaljujući stabilnom i pouzdanom kvalitetu i inteligentnim funkcijama usmerenim na potrebe korisnika, doprinosi bezbednosti porodičnih putovanja i u praksi ostvaruje vrednosnu platformu „For Family“. Pored sticanja relevantnih globalnih sertifikata, brend je osvojio i naklonost porodica širom sveta. Jedan od primera je TIGGO 7 CSH, koji je osvojio nagradu Car Enthusiast Public Choice Award na jubilarnom, 40. izdanju izbora Car of the Year Awards 2026 u Južnoj Africi, potvrđujući snažnu sposobnost brenda CHERY da odgovori na potrebe porodica na međunarodnim tržištima kada je reč o mobilnosti. Raznovrstan tehnološki ekosistem pomera granice industrijskog razvoja

Pored jačanja svog osnovnog automobilskog poslovanja i izgradnje snažnih temelja zasnovanih na kvalitetu, Chery Group nastavlja da širi granice svojih tehnoloških delatnosti i ubrzava transformaciju u globalnu visokotehnološku ekosistemsku grupu. Proizvodi kompanije Mojia Robot izvoze se u više od 50 zemalja širom sveta i primenjuju u više od 100 komercijalnih scenarija. Ove godine, Mojia Robot osvojio je dve značajne industrijske nagrade Capek, dok istovremeno sarađuje sa brendom CHERY na unapređenju globalne komercijalizacije tehnologija otelotvorene inteligencije (embodied intelligence). Danas je Chery Group prevazišao tradicionalni razvojni model zasnovan isključivo na prodaji vozila i ušao u novu fazu koju karakterišu širenje sistemskih rešenja, zajedničko oblikovanje standarda i koordinacija ekosistema u svim oblastima. Oslanjajući se na sopstvene inovacione kapacitete duž čitavog lanca razvoja, Grupa će nastaviti da osnažuje brend CHERY i dodatno produbljuje njegovo prisustvo u globalnom segmentu porodične mobilnosti. Zahvaljujući vodećim tehnologijama, pouzdanom kvalitetu i razvijenom globalnom operativnom sistemu, CHERY će nastaviti da gradi kineski automobilski brend sa snažnom globalnom konkurentnošću.