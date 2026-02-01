Slušaj vest

Međunarodni sajam voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva „Agro Belgrade 2026“, jedan od najznačajnijih regionalnih sajamskih događaja u oblasti agrara, svečano je zatvoren dodelom priznanja institucijama, partnerima i kompanijama koje su svojim radom i podrškom doprinele razvoju i uspehu ove manifestacije.

U znak priznanja za doprinos unapređenju agrarne politike i podršci poljoprivrednim proizvođačima, specijalno priznanje Agro Belgrade 2026 dodeljeno je Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, a nagradu je primio Nebojša Milosavljević, direktor Uprave za zaštitu bilja.

Ovim priznanjem organizatori sajma istakli su značaj institucionalne podrške razvoju poljoprivrede, efikasnoj realizaciji podsticaja i jačanju poverenja između državnih organa i poljoprivrednih proizvođača. Nebojša Milosavljević se u ime Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i ministra prof. dr Dragana Glamočića zahvalio organizatorima sajma Agro Belgrade 2026 na dodeljenom priznanju i naglasio da ova nagrada predstavlja potvrdu da su napori državnih institucija prepoznati, ali i

dodatnu motivaciju da se nastavi sa unapređenjem sistema podrške poljoprivrednim proizvođačima.

Foto: MPŠV

On je dodao da Srbiji nedostaje više ovakvih manifestacija, pohvalivši organizaciju i koncept sajma Agro Belgrade, uz očekivanje da će ovaj događaj u narednom periodu prerasti, ako ne u potpuno međunarodni, onda svakako u jedan od najznačajnijih regionalnih sajmova u oblasti poljoprivrede.

Specijalna nagrada dodeljena je i upravama Ministarstva poljoprivrede koje su na ovogodišnjoj manifestaciji dale poseban doprinos.

Priznanje za doprinos Uprave za agrarna plaćanja održavanju sajamske manifestacije uručeno je direktoru Nemanji Lečiću. On je tom prilikom zahvalio na priznanju, ističući da su sajamske manifestacije poput Agro Belgrade-a važna spona između korisnika podsticaja i državnih institucija, jer omogućavaju direktan dijalog i dodatno unapređuju sistem podrške poljoprivrednim proizvođačima.

Lečić je kazao da je važno da ovakvih sajamskih manifestacija bude sve više, jer one poljoprivrednicima omogućavaju da prate nove tehnologije i savremene trendove u proizvodnji. On je istakao da poljoprivredna proizvodnja u savremenom dobu mora da prati sve aspekte razvoja i primenjuje nove tehnike, pozvavši poljoprivrednike i zainteresovane posetioce da obiđu štand Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gde mogu dobiti sve potrebne informacije i postaviti pitanja predstavnicima nadležnih institucija.

U ime Uprave za zaštitu bilja nagradu je primio Nebojša Milosavljević, koji je dodao da Agro Belgrade okuplja ne samo proizvođače iz oblasti voćarstva i vinogradarstva, već i sve one koji predstavljaju njihovu podršku – od institucija do kompanija i stručnih službi. Prema njegovim rečima, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prisutno je i na ovom sajmu sa željom da pomogne poljoprivrednicima da unaprede svoja znanja i proizvodne mogućnosti, kao i da se stvore nove prilike za razvoj i jačanje agrarnog sektora.

Foto: MPŠV

Direktor sajma Agro Belgrade Vladimir Živanović istakao je da je i ovogodišnje, sedmo po redu, izdanje sajma obeleženo velikom posetom, brojnim poslovnim susretima i konkretnim dogovorima, naglasivši da Agro Belgrade iz godine u godinu potvrđuje status vodećeg regionalnog događaja u sektorima svežeg, smrznutog i prerađenog voća i povrća, vinogradarstva, poljoprivredne mehanizacije, sistema za navodnjavanje, protivgradne zaštite, kao i semenske i hemijske industrije.

Pored Ministarstva poljoprivrede, priznanja Agro Belgrade 2026 dodeljena su i Sekretarijatu za poljoprivredu Grada Beograda, Beogradskom sajmu, kompaniji Integraltechnic, kao i drugim partnerima i prijateljima sajma koji su doprineli uspešnoj organizaciji i međunarodnoj vidljivosti ove manifestacije.