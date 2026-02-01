Slušaj vest

Labubu lutkica koja je za kratko vreme osvojila svet odlazi u istoriju. Na pomolu je nova pomama ovog puta za "tužnim konjićem".

U Međunarodnom trgovinskom gradu Jivu, najvećoj veletržnici u Kini, kupci se guraju kako bi kupili „tužnog konja“ uoči lunarne Nove godine u Kini. Crveni plišani konj sa spuštenim ustima, zlatnim zvoncem oko vrata i očima koje kao da skrivaju pogled posmatrača, igračka je koja je postala hit u Kini.

Plišani konjić postao je viralan na kineskim društvenim mrežama uoči Prolećnog festivala, koji ove godine obeležava Godinu Crvenog Vatrenog Konja u kineskom horoskopu.

Na društvenim mrežama igračka „tužni konj“ je dizajnirana kao ukras za Lunarnu Novu godinu sa srećnim licem, ali je greška u proizvodnji pretvorila njen osmeh u namršteni izraz lica.

Kako je istakla vlasnica prodavnice igračaka u Jivuu, Džank Huoking radnici su slučajno ušili usta pogrešno, pa je konj postao tužan.

- Ljudi su se šalili da konj koji plače predstavlja nezadovoljne ljude na radnom mestu, dok konj koji se nasmeje predstavlja kako izgledate posle posla - rekla je Džang.

Kako je potražnja rasla, Džang je odlučio da nastavi da pravi verziju sa tužnim licem konjića.

Igračka se uklapa u popularni trend takozvanih „ružno–slatkih“ igračaka, koje su poslednjih godina popularizovali likovi poput zubatog čudovišta Labubu.

- Ovih dana, skoro svako ko uđe u prodavnicu pita za tužnog konja - rekao je Lu Ženksijan, prodavac iz Jivua koji prodaje praznične igračke više od 25 godina.