Godinama je figurirala dok joj polularnost iznenada nije eksplodirala

Slušaj vest

Carinske službe u Francuskoj u periodu od tri nedelje zaplenile su skoro 56.000 falsifikovanih predmeta, među kojima je najviše bilo falsifikovanih plišanih igračaka Labubu, saopštile su danas vlasti.

Prve zaplene su počele sredinom septembra u ekspresnom teretnom centru u regionima Sene i Marne, kada su pronađene palete iz Belgije sa 7.392 plišane igračke i 8.624 falsifikovana pakovanja, preneo je danas BFM.

Nekoliko dana kasnije, u La Kurnevu su otkrivene dodatne 7.754 plišane igračke.

Istraga je dovela i do prodavnice u Obervilijeu, gde su agenti pronašli još oko 29.000 falsifikovanih artikala, uključujući igračke inspirisane poznatim animiranim univerzumima.

Pojačani nadzor carine usmeren je ka sprečavanju falsifikata u periodima velike potrošnje, poput Crnog petka i Božića.

Carinici upozoravaju da je važno proveravati autentičnost proizvoda kako bi se zaštitila bezbednost kupaca.