Kineski biznismen Vang Ning, tvorac igračke Labubu, zauzeo je 85. mesto na listi 100 najbogatijih ljudi na planeti, objavio je Blumberg
IZUMITELJ LABUBU LUTKE NA LISTI NAJBOGATIJIH LJUDI NA SVETU! Evo koliko je vredna njegova imovina
Tokom godine, bogatstvo generalnog direktora kompanije Pop Mart poraslo je za skoro 19 milijardi dolara u čemu je pretekao osnivača Dela Majkla Dela, osnivača Amazona Džefa Bezosa i jednog od najvećih svetskih investitora, Vorena Bafeta, prema Blumbergovoj list.
Blumberg je 15. avgusta objavio da je profit kineske kompanije Pop Mart, koja prodaje igračke Labubu, povećan 4,5 puta. Precizira se da imovina biznismena Vang Ninga iznosi približno 26,5 milijardi dolara.
Rast je posledica velike popularnosti proizvoda u inostranstvu. Napominje se da je profit kompanije povećan za najmanje 350 odsto, a prihod za 200 odsto.
