Slušaj vest

Tokom godine, bogatstvo generalnog direktora kompanije Pop Mart poraslo je za skoro 19 milijardi dolara u čemu je pretekao osnivača Dela Majkla Dela, osnivača Amazona Džefa Bezosa i jednog od najvećih svetskih investitora, Vorena Bafeta, prema Blumbergovoj list.

Blumberg je 15. avgusta objavio da je profit kineske kompanije Pop Mart, koja prodaje igračke Labubu, povećan 4,5 puta. Precizira se da imovina biznismena Vang Ninga iznosi približno 26,5 milijardi dolara.

Rast je posledica velike popularnosti proizvoda u inostranstvu. Napominje se da je profit kompanije povećan za najmanje 350 odsto, a prihod za 200 odsto.

Kurir Biznis/B92

Ne propustiteInfoBizLABUBU LUTKA DIGLA PROFIT FIRMI ZA 400 ODSTO! Akcije kompanije koja proizvodi popularnu igračku otišle u nebo
labubu profimedia-1026244177.jpg
ZanimljivostiZbogom Labubu? Uspon i pad preskupe lutkice krupnih očiju - kakva je sudbina čeka
labubu profimedia-1026244177.jpg
InfoBizLABUBU LUDILO SVAKIM DANOM SVE VEĆE: Stotine ljudi satima čekalo otvaranje prodavnice na pljusku!
Labubu stotine ljudi berlin prodavnica
InfoBizRUSI SE BRZO NADOVEZALI NA TALAS LUDILA: Napravili svoju Čebubu lutkicu! Labubu pada u senku?
22.jpg