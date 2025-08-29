Slušaj vest

Tokom godine, bogatstvo generalnog direktora kompanije Pop Mart poraslo je za skoro 19 milijardi dolara u čemu je pretekao osnivača Dela Majkla Dela, osnivača Amazona Džefa Bezosa i jednog od najvećih svetskih investitora, Vorena Bafeta, prema Blumbergovoj list.

Blumberg je 15. avgusta objavio da je profit kineske kompanije Pop Mart, koja prodaje igračke Labubu, povećan 4,5 puta. Precizira se da imovina biznismena Vang Ninga iznosi približno 26,5 milijardi dolara.

Rast je posledica velike popularnosti proizvoda u inostranstvu. Napominje se da je profit kompanije povećan za najmanje 350 odsto, a prihod za 200 odsto.