Slušaj vest

Akcije kineskog proizvođača igračaka pale su za skoro 9 odsto u Hong Kongu, što je njihov najveći pad od aprila, nakon što je Džej Pi Morgan Čejs snizio ocenu kompanije zbog slabih pokretačkih faktora i neatraktivne valuacije. I pored toga, Pop Mart je od početka godine uvećao vrednost za više od 180% i ostao najbolji učesnik na Hang Seng indeksu.

– Verujemo da je valuacija postavljena kao da je sve savršeno, pa bi i najmanji fundamentalni promašaj ili negativni medijski izveštaji (npr. pad preprodajnih cena i licenciranje od trećih strana) mogli dovesti do slabijih performansi – naveli su analitičari Džej Pi Morgana, među kojima je i Kevin Jin.

Godinama je figurirala dok joj polularnost iznenada nije eksplodirala Foto: ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Snižavanje ocene banke dolazi u trenutku kada postoje znaci da se pomama za dizajnerskim igračkama Pop Marta hladi. Premija koju su nekada nosile Labubu lutke – plišane figurice sa zečijim ušima, popularne među slavnim ličnostima poput Lise iz BlackPinka i Dejvida Bekama – sada se smanjuje na sekundarnim tržištima u Kini.

Akcije Pop Marta od rekordnog nivoa dostignutog 26. avgusta izgubile su skoro 13 milijardi dolara, odnosno oko četvrtinu vrednosti. Vrednost im je u 2024. više nego učetvorostručena, jer je Labubu izazvao pravu pomamu na azijskim tržištima, a kompanija je ovog meseca uvrštena i na Hang Seng indeks i na Hang Seng China Enterprises indeks. Njene akcije trenutno se trguju po ceni koja je skoro 23 puta veća od procene zarade za narednih 12 meseci.

Pop mart zarađuje milijarde za noć Foto: Shutterstock

Kako su naveli analitičari JPMorgana, kompanija planira da objavi animaciju i novu verziju Labubua pre Božića, a u planu su i interaktivne igračke. Međutim, ocenjuju da ti pokretački faktori imaju „nisku vidljivost“. Zbog toga su snizili preporuku za akcije sa „overweight“ na „neutral“, a ciljnu cenu za decembar 2026. smanjili za 25 odsto, na 300 hongkonških dolara.