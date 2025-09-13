Godinama je figurirala dok joj polularnost iznenada nije eksplodirala

Čini se da su svi, od modne elite do dece, pali pod čaroliju nestašnog stvorenja poznatog kao Labubu, čudovišne igračke koja je ranije ove godine postala globalni fenomen kao privezak za torbu.

Sada Labubu više nije samo ukras koji visi sa modnih dodataka, već postaje i njihov sastavni deo. Njen tvorac Kasing Lung udružio se sa francuskom luksuznom kućom Moinat kako bi lansirali specijalnu kolekciju torbi i kofera.

Sada Labubu više nije samo ukras koji visi sa modnih dodataka Foto: Printscreen/Instagram/moynat

Ko je zapravo Labubu?

Iako je njegova globalna popularnost nedavno eksplodirala, Labubu je godinama kultna figura u Aziji. Za one koji su novi u ovom fenomenu, važno je da znaju da Labubu nije sam – ima i braću i sestre.

Inspirisan nordijskim folklorom, umetnik Kasing Lung kreirao je ovaj lik pre tačno deset godina, 2015. godine, počevši od trilogije knjiga u okviru franšize Čudovišta. Vremenom se priča proširila na čitav univerzum proizvoda, od grafika i knjiga do igračaka i popularnih figurica koje su danas postale neizostavni detalj.

„Iskreno, nisam ni zamišljao da će se ovo desiti“, priznao je Lung u intervjuu iz Hong Konga, komentarišući globalno ludilo za Labubuom. „Polazna tačka Čudovišta bila je priča. Želeo sam da napravim slikovnicu o različitim vrstama čudovišta, i mojim fanovima se dopala. Godinu za godinom projekat je postajao sve veći“, objasnio je on.

Labubu je deo čuvenog The Monsters serijala dizajnera Kasinga Luna Foto: Shutterstock

„Međutim, najvažnije mi je da se sve vrti oko pripovedanja. To je ono na čemu radim i sa Mojnatom – pričam priču. Volim da vidim svoje slike na torbama jer tako mogu da pričam priče kroz svoju sliku.“

Šta nova kolekcija donosi?

U kolekciji nalaze se Labubu i njegova braća i sestre, Zimom i King Mon, na crnim platnenim torbama i mini koferima sa Moinat monogramom.

Njihovi likovi se takođe pojavljuju kao šare na kožnim torbama i držačima pasoša. Sam Labubu je rezervisan za male kožne dodatke, pre svega za šarene priveske za torbe koje ga prikazuju sa Moinat monogramom štampanim po celom telu.