Upoznajte Mirumija, plišanog robota nalik lenjivcu čija je jedina svrha da stoji na vašoj torbi, izgleda neodoljivo i stidljivo posmatra svet oko sebe, pa čak i reaguje kada ga mazite.

Ovu neobičnu kreaciju dizajnirala je kompanija Iukai Engineering, a ime Mirumi potiče od japanskih reči za „sat“ i „plišanu životinju“. Ispod plišane spoljašnjosti, robot ima dve ruke za hvatanje koje se pričvršćuju za traku za torbu, senzore i male motore koji mu omogućavaju da se kreće.

Iako ne razume reči, Mirumi „čuje“ zvukove i odgovaraće na glasove u blizini. Kada registruje zvuk, njegov prilagođeni algoritam će ga naterati da stidljivo pogleda ka izvoru pre nego što skrene pogled. Pored toga, zahvaljujući senzorima u glavi, reaguje i na dodir. Da bi delovao još življe, Mirumi se povremeno kreće čak i kada se ništa ne dešava oko njega.

Inspiracija iz svakodnevnog života

Kreatori opisuju Mirumija kao „šarmantnog robota“ dizajniranog da oponaša.

Na društvenim mrežama fanovi su ovu malu igračku već nazvali sledećom Labubu.

Cena i dostupnost

Međutim, za gedžet koji je dizajniran da ne radi gotovo ništa, Mirumi nije jeftin – cena jednog robota je 125,50 evra. Trenutno je dostupan za pretprodaju preko Kickstartera, a prve isporuke se očekuju u maju sledeće godine.

Ako propustite ovu priliku, Aoki kaže da je generalno izdavanje proizvoda planirano za april 2026. Mirumi je dostupan u tri boje: slonovača, roze i siva.