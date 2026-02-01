Slušaj vest

Skijalište Karaula kod Kladnja i ove zime spremno je da ugosti ljubitelje zimskih sportova. Uređene staze, prirodni ambijent i pristupačne cene čine ga atraktivnim izborom za rekreativce, porodice i sve koji žele da uživaju u zimskim radostima.

- Snežnog pokrivača trenutno ima vrlo malo, ali očekujemo nove snežne padavine koje će upotpuniti ovaj prelepi ambijent. Danas je maglovito, zbog toga se i javljam iz objekta - rekla je Aida Hotović, direktorka JP Karaula.

Staze za početnike i iskusne skijaše

Karaula raspolaže raznovrsnim stazama prilagođenim svim nivoima skijaškog znanja.

- Usponska staza duga je 1.110 metara, dok silazna iznosi 1.700 metara. Imamo i 500 metara ekstremne ski - staze za iskusne skijaše, ali i posebno uređene deonice za rekreativce i početnike. Na raspolaganju su instruktori za obuku dece i odraslih, kao i odvojena staza za sankanje - navela je direktorka.

Posebna vrednost Karaule leži u činjenici da je reč o jedinom skijalištu na području Tuzlanskog kantona.

- Najviše posetilaca dolazi iz kantona, ali imamo goste i iz drugih delova BiH. Zbog svoje pozicije i pristupačnosti, Karaula ima ogroman značaj za razvoj zimskog turizma u regionu - ističe Hotović.

Foto: Profimedia / McPhoto/Gernhöfer

Iako trenutno nema smeštajnih kapaciteta u neposrednoj blizini staze, posetiocima su na raspolaganju alternativne opcije u Kladnju.

- U Kladnju su dostupni Hotel Bosna, Muška voda i više privatnih smeštaja. U planu nam je proširenje ponude - izgradnja smeštajnih kapaciteta direktno na skijalištu, kao i širenje sadržaja za letnji turizam, poput biciklizma i planinarenja - rekla je ona.

Pristupačne cene

Iako sezona još nije u punom zamahu, Karaula beleži solidnu posećenost, posebno tokom vikenda i školskih raspusta. Kada je reč o cenama, Karaula se izdvaja pristupačnošću, naročito za porodice. Dnevna karta za odrasle iznosi 23 KM (oko 1.380 dinara), dok je poludnevna 15 KM (oko 900 dinara). Deca do 14 godina plaćaju 19 KM za dnevnu kartu (oko 1.140 dinara), odnosno 12 KM za poludnevnu (oko 720 dinara). Postoje i popusti za škole i grupe.

U poređenju sa Kopaonikom cene su nekoliko puta niže. Tako se jednodnevna karta za odrasle kreće oko 5.600 - 6.500 dinara u zavisnosti od perioda sezone, dok su poludnevne oko 3.440 u nekim periodima. Za šestodnevni ski pass na Kopu se plaća od 24.900 - 27.100 dinara za odrasle.