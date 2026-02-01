Slušaj vest

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je da će teretni saobraćaj na pruzi Beograd - Budimpešta krenuti krajem februara, dok je planirano da se putnički saobraćaj pusti do kraja marta. Sofronijevićeva je rekla da se pre 10 dana u Budimpešti sastala sa delegacijom Mađarske sa kojom je razgovarala o obavezama srpske strane pre puštanja pruge u rad i dodala da je sve dogovoreno.

- Prilika na sastanku je bila da se dogovorimo koje su obaveze srpske starne. Sve je dogovoreno i srpska strana će apsolutno sve ispunti - navela je ona.

Ona je istakla je da se trenutno čeka mađarska strana da pusti i testira svoje sisteme. Sofronijevićeva je navela da su naredni koraci spajanje sistema Srbije i Mađarske i obuka mašinovođa i osoblja. Kako je naglasila ministarka već sada se u pograničnim delovima radi na spajanju sistema sa srpske i mađarske strane pruge.

- Ostaje nam još da Mađari sertifikuju naš "Soko" u Mađarskoj, potom ide obuka mašinovođa i osoblja. Ja se nadam, a verujem da će mađarske kolege ispuniti to što su rekli da mi već u martu možemo za 32 evra od Beograda do Budimpešte u dinarskoj protivvrednosti i za tri sata i 15 minuta da budemo u Budimpešti od Beograda -- navela je ministarka.