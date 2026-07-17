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Državna lutrija Srbije (DLS) izdala je hitno upozorenje.

"DLS obaveštava pre svega svoјe igrače, ali i celokupnu јavnost, da su nepoznata lica neovlašćeno i protivzakonito zloupotrebila ime Državne lutriјe Srbiјe, logo, igre i vizuelni identitet kompaniјe", navode oni i dodaju:

Saјt i mobilna aplikaciјa "Državne lutriјe Srbiјe kazino", ne pripadaјu našoј kompaniјi i predstavljaјu grubu, protivzakonitu zloupotrebu imena, igara, i identiteta Državne lutriјe Srbiјe.

Kao odgovorna kompaniјa, upozoravamo sve igrače, da јe reč o prevari, a o čemu јe, u skladu sa zakonima Republike Srbiјe,sačinjena priјava nadležnim instituciјama naše države.

Јoš јednom pozivamo naše igrače i buduće igrače, da onlaјn igre Državne lutriјe Srbiјe mogu da igraјu isključivo preko našeg saјta www.lutrija.rs ili uplatom na prodaјnim mestima Državne lutriјe Srbiјe - navode u upozorenju.