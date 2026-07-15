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Nova pravila za električne dvotočkaše izazvala su veliku zabunu među građanima širom Srbije. Dok jedni bez problema registruju svoja vozila, drugi tvrde da to ne mogu jer za pojedine modele nedostaje neophodna dokumentacija. Stručnjaci objašnjavaju gde je nastao problem i šta vlasnici mogu da očekuju.

Od 27. juna 2026. godine u Srbiji se primenjuju izmene Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima, kojima su preciznije definisana pravila za električne dvotočkaše.

Najviše nedoumica izazvala su vozila koja su prethodnih godina prodavana kao električni bicikli, a koja se po svojim tehničkim karakteristikama sada smatraju mopedima.

Šta mora da se registruje, a šta ne?

Prema važećim propisima, električni bicikl ostaje vozilo koje ima pedale, čiji elektromotor služi isključivo kao pomoć pri pedaliranju, ima snagu do 250 vati, a pomoć prestaje pri brzini od 25 kilometara na čas.

Takva vozila i dalje ne podležu registraciji.

Sa druge strane, električni dvotočkaši koji mogu da se kreću bez okretanja pedala, pomoću ručice ili tastera za gas, svrstavaju se u kategoriju L1, moped.

Za njih su obavezni:

registracija,

tehnički pregled,

osiguranje,

registarske tablice,

odgovarajuća vozačka dozvola,

zaštitna kaciga. Ne mogu svi električni mopedi da ostanu bez tablica

Na društvenim mrežama poslednjih dana pojavile su se tvrdnje da električni mopedi u Srbiji uopšte ne mogu da se registruju. Međutim, to nije tačno.

Prema saznanjima do kojih je došao Ozon Media, problem postoji samo kod pojedinih modela koji nemaju potrebnu dokumentaciju, odnosno potvrdu o usaglašenosti (homologaciju) ili drugu tehničku dokumentaciju neophodnu za registraciju.

Električni mopedi koji poseduju kompletnu dokumentaciju mogu da prođu redovan postupak registracije.

Za sada nije poznato koliko takvih modela ima na tržištu Srbije, jer Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture nisu objavili zvaničan spisak vozila koja ispunjavaju ili ne ispunjavaju uslove za registraciju.

Gde je nastao problem?

Sagovornik Ozon Media iz jedne stanice za tehnički pregled kaže da najveći problem nije u novim pravilima, već u dokumentaciji pojedinih vozila.

- Građani često misle da nijedan električni moped ne može da se registruje, ali to nije tačno. Problem postoji samo kod pojedinih modela za koje nije završena homologacija ili ne postoji potrebna dokumentacija. Vozila koja imaju kompletnu dokumentaciju registruju se redovnim postupkom - objašnjava on.

Kako navodi, svaki model mora da bude evidentiran u odgovarajućoj bazi podataka.

- Kada postoji homologacija, u sistemu postoje svi tehnički podaci o vozilu i registracija može da se obavi. Kod pojedinih modela ti podaci trenutno ne postoje, zbog čega registracija nije moguća - kaže naš sagovornik.

Dodaje da su pojedini električni mopedi prethodnih godina uvoženi i prodavani kao električni bicikli, zbog čega su se vlasnici sada našli u nezavidnoj situaciji.

Građani traže jasna pravila

Na društvenim mrežama vlasnici električnih mopeda poručuju da nisu protiv registracije, ali smatraju da su pravila morala biti jasnije objašnjena.

- Kupili smo ga jer nemamo automobil. Sada treba da platim polaganje i registraciju. Bukvalno više nemam prevozno sredstvo - napisala je jedna vlasnica električnog skutera.

Drugi smatraju da je država morala ranije da reaguje.

- Ako je već postojala obaveza registracije, građani su morali da budu na vreme upozoreni, a ne da prvo krenu kazne.

Ima, međutim, i onih koji podržavaju strožu kontrolu.

- Najveći problem su deca koja voze bez kacige, po troje na skuterima i velikom brzinom kroz pešačku zonu. To je moralo da se reguliše, jedan je od komentara.

Ko snosi odgovornost?

Jedno od ključnih pitanja jeste ko je odgovoran ukoliko je vozilo prodavano kao električni bicikl, a sada se ispostavlja da po zakonu predstavlja moped.

Zvaničan odgovor nadležnih institucija za sada ne postoji.

Sa aspekta propisa o zaštiti potrošača, odgovornost može zavisiti od konkretnog slučaja i odnosa između kupca, prodavca i uvoznika.

Sa druge strane, prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja, vozač je odgovoran da u saobraćaju učestvuje vozilom koje ispunjava zakonske uslove.

Čekaju se odgovori države

Za sada ostaje nekoliko otvorenih pitanja, koliko modela električnih mopeda trenutno ne može da se registruje, da li će biti objavljen spisak tih modela, ko će snositi odgovornost ukoliko vozilo nema potrebnu dokumentaciju i da li će biti pronađeno rešenje za vlasnike koji su vozila kupili u dobroj veri.

Do tada stručnjaci savetuju građanima da pre kupovine ili registracije provere da li vozilo poseduje svu potrebnu dokumentaciju i homologaciju, jer se problem, prema dostupnim informacijama, odnosi samo na deo modela koji nemaju kompletnu dokumentaciju, a ne na sve električne mopede na tržištu.