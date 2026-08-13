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Londonski Hitrou izgubio je u julu poziciju najprometnijeg aerodroma u Evropi, nakon što je kroz njegove terminale prošlo 7,86 miliona putnika, dok je aerodrom u Istanbulu zabeležio 8,15 miliona.

Broj putnika na aerodromu Hitrou bio je za 1,5 odsto manji nego u julu prošle godine, dok je Istanbul zabeležio rast od 2,3 odsto, prenosi Gardijan.

Avio-saobraćaj između aerodroma Hitrou i destinacija na Bliskom istoku posebno je pogođen ratom između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, pa je broj putnika na tim linijama u julu bio za 20,2 odsto manji nego godinu ranije.

Predstavnici aerodroma Hitrou tvrde da rezultat pokazuje potrebu za proširenjem jer njegove dve piste rade gotovo punim kapacitetom.

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Foto: NEIL HALL/EPA

 Aerodrom u Londonu traži dozvolu za izgradnju treće piste, čime bi kapacitet mogao da bude povećan sa oko 85 miliona putnika godišnje, koliko je zabeleženo u 2025, na čak 150 miliona.

Hitrou je bio najprometniji evropski aerodrom od 1996. do 2019. godine, pre nego što su pandemijska ograničenja prekinula taj niz.

Titulu je ponovo osvojio 2023. godine, ali je sada Istanbul prvi put preuzeo vodeću poziciju.

Istanbulski aerodrom otvoren je tek krajem 2018. godine i izgrađen je kao potpuno novo veliko međunarodno čvorište, koji je postepeno zamenilo stari aerodrom "Ataturk".

Biznis Kurir/Euronews.rs

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