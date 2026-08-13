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Veliki jezički modeli, poput ChatGPT-a, Gemini-ja i Perplexity-ja, postali su nezaobilazan deo svakodnevnog života. Iako mnogi ljudi ne koriste ove alate direktno svaki dan, verovatno koriste neki servis koji u pozadini koristi AI modele. Međutim, iako ovi alati često pomažu u obavljanju poslovnih i privatnih zadataka, njihovo korišćenje može predstavljati bezbednosnu pretnju.

Naime, korisnici u žurbi da brzo obave neki zadatak često otkrivaju osetljive informacije četbotovima i AI modelima, ne shvatajući da to može biti opasno. Iako četbotovi nisu stvarne osobe, u kontekstu privatnosti i bezbednosti, potrebno ih je tretirati kao takve.

Pripremili smo spisak stvari koje ne bi trebalo da delite sa četbotovima:

Lični podaci

Nikada ne bi trebalo da delite svoje lične podatke poput imena, prezimena, adrese, JMBG-a, broja lične karte ili pasoša sa AI četbotovima. To uključuje i fotografije tih dokumenata. Ako koristite četbot za izradu biografije (CV-ja), bolje je da tražite od njega samo obrazac koji ćete sami popuniti, nego da unosite svoje lične podatke u model.

Informacije o ličnim finansijama

Kao što se savetuje oprez pri deljenju finansijskih podataka poput broja kreditnih kartica, broja računa ili lozinki za onlajn bankarstvo, isto pravilo važi i za AI modele. Umesto deljenja stvarnih ličnih podataka, bolje je koristiti izmišljene primere ako tražite savete o kreditima ili poreskim uštedama.

Menadžerka poslala mejl radniku jer je otišao 3 min s posla ranije Foto: Shutterstock

Lozinke i šifre

Otkrivanje lozinki za pristup vašim korisničkim ili poslovnim nalozima je izuzetno neoprezno. Kao što ne biste poverili svoje ključeve nepoznatoj osobi, nemojte ni AI modelima deliti lozinke i korisnička imena.

Privatne informacije

AI model nije mesto za deljenje osetljivih ili poverljivih informacija. Privatne stvari poput ličnih problema, glasina ili detalja o zdravlju i porodici ne bi trebalo da budu predmet razgovora sa AI modelima. Ne tretirajte ga kao ispovednika ili prijatelja kojem možete otkriti sve tajne.

Poverljive informacije o kompanijama ili poslodavcu

Iako može delovati praktično koristiti ChatGPT za izradu ugovora ili poslovnih dokumenata, to nije bezbedno. Isto važi i za deljenje poverljivih informacija, poput podataka o patentima, prototipovima, poslovnim planovima ili finansijama. To je jedan od razloga zašto mnoge kompanije blokiraju pristup AI modelima na službenim računarima.

Eksplicitni sadržaj

Čak i ako postavite u šali pitanje poput "kako se trajno rešiti nekoga", to vam može doneti probleme. Ne samo da AI modeli neće odgovoriti na takva pitanja, već mogu automatski prijaviti sumnjive upite nadležnim organima. Dakle, bolje je uzdržati se od takvih upita, bez obzira na ton u kojem ih postavljate.

Medicinske informacije

Mnogi korisnici danas zamenjuju Google sa ChatGPT-om, tretirajući ga gotovo kao ličnog lekara. Iako nije problem tražiti pojašnjenje za neki medicinski pojam, važno je izbegavati deljenje ličnih podataka u svojim upitima. Bolje je postaviti opšte pitanje, poput: "Preporuči mi vežbe za muškarca u 30-im godinama koji ima problema sa išijasom."

Kratko pravilo za kraj: Ako niste sigurni da li bi trebalo da podelite neku informaciju, zapitajte se: "Da li bih voleo/la da neko objavi moj upit na internetu?" Ako je odgovor "ne", bolje je da se uzdržite od postavljanja tog pitanja AI modelu.