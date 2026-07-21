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Američko Ministarstvo trgovine i državna Eksim banka iskazali su interesovanje da podrže Telekom Srbija u realizaciji projekata koji se zasnivaju na primeni veštačke inteligencije, izjavio je generalni direktor kompanije Vladimir Lučić, navodeći da bi u tim projektima učestvovale i američke kompanije.

Kako je rekao, tokom nedavne posete Vašingtonu razgovarao je o mogućnostima investiranja u projekte iz oblasti veštačke inteligencije.

- To je novi zamah za Telekom Srbija, da sarađujući sa najvećim američkim kompanijama, kao što je Nvidia, dodatno dovedemo američke investicije u Srbiju i da u saradnji sa američkim kompanijama napravimo proizvode koji bi izvozili po čitavoj Evropi - rekao je Lučić za TV Pink.

On je istakao da će razvoj veštačke inteligencije doneti velike promene u svim granama privrede, uključujući i sektor telekomunikacija.

- Telekomunikacije su izuzetno bitne u tom segmentu, jer većina robota, senzora, kola na automatsko upravljanje će raditi preko 5G mreže koja će biti osnova buduće tehnološke revolucije. Nama se pruža prilika da budemo jedna od centralnih zemalja razvoja veštačke inteligencije u Evropi - rekao je Lučić.

Govoreći o nedavnom pristupanju Telekom Srbija Grupe najvećoj svetskoj organizaciji za borbu protiv digitalne piraterije - Alijansi za kreativnost i zabavu (Alliance for Creativity and Entertainment - ACE), Lučić je ocenio da će članstvo omogućiti efikasniju borbu protiv piraterije, što će se pozitivno odraziti i na poslovne rezultate kompanije.

Dodao je da su među članovima te alijanse kompanije poput Amazona, Netfliksa, Diznija i Paramaunta, kao i da ACE sarađuje sa Interpolom.

Komentarišući strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, u kojem učestvuje i Telekom Srbija, Lučić je rekao da kompanija od 2021. godine radi na unapređenju saradnje sa američkim kompanijama i administracijom.

Podsetio je da je američka državna Eksim banka donela odluku da podrži razvoj 5G mreže u Srbiji, što je, kako je naveo, potvrda podrške američke administracije Telekomu Srbija.

- Strateški dijalog je u stvari ekonomski dijalog koji će pomoći Srbiji da u sledećih nekoliko godina značajnije brže raste. Povezivanje Srbije sa SAD na tom ekonomskom nivou može da Srbiju dodatno ojača i da bude u jugoistočnoj Evropi primer zemlje koja se brzo razvija - rekao je Lučić.

Govoreći o novitetima u televizijskoj ponudi, najavio je da će do kraja godine biti pokrenut novi sportski kanal Arenica, namenjen deci, sa ciljem promocije sporta među najmlađima.

- Deca će imati svoj kanal koji je 24 sata posvećen njima, želimo da motivišemo decu da se bave sportom - rekao je Lučić.