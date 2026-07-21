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Srbija je u maju 2025. godine postala deo Jedinstvenog područja plaćanja u evrima, SEPA, a od 5. maja ove godine u našoj zemlji je započela operativna primena platne šeme SEPA Credit Transfer.

Time su stvoreni uslovi da se penzijska davanja koja se ostvaruju primenom Sporazuma o socijalnoj sigurnosti između Srbije i Kanade, umesto putem čekova, isplaćuju direktno na bankovne račune korisnika u Srbiji, objavio je Zavod za socijalno osiguranje (ZSO).

U saopštenju ZSO se navodi da je kanadski nosilac osiguranja obavestio Zavod za socijalno osiguranje da su uputstva za prijavu za primanje isplata putem direktnog depozita za lica koja imaju bankovni račun u inostranstvu dostupna na internet stranici Vlade Kanade, na ovom linku. 

Kurir Biznis/B92

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