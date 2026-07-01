Sutra počinje isplata penzija u Srbiji, objavio je PIO Fond.
Penzioner
Počinje isplata junskih penzija: Proverite kog datuma vam stiže novac
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Penzionerima samostalnih delatnosti penzije za jun biće uplaćene 2. jula na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta, saopšteno je danas iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Poljoprivrednim i vojnim penzionerima penzija za jun biće isplaćena 4. jula na tekuće račune, a od 6. jula počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.
Za penzionere iz kategorije zaposlenih isplata penzija za jun biće 10. jula na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.
Isplata penzija za jun za penzionere Fonda PIO kojima je prebivalište u državama nastalim na prostoru bivše SFRJ počinje 10. jula 2026. godine.
Biznis Kurir
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