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Nova Mercedes-Benz C-Klasa: Prefinjena snaga.

Ubrzo nakon premijere električne C-Klase na evropskom tržištu, porodica modela dobija još jedno značajno tehnološko unapređenje: limuzinska i karavanska verzija sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem prolaze kroz najobimniju tehničku modernizaciju u istoriji C-Klase





Prepoznatljiva: izoštrena, sportska silueta sa upečatljivim svetlosnim potpisom za još izraženiji nastup na putu





Prefinjena: enterijer visokog kvaliteta sa ekskluzivnim materijalima, novim funkcijama za dodatnu udobnost i intuitivnim, personalizovanim iskustvom koje omogućavaju MB.OS sa ažuriranjima „over-the-air“, Digital Extras, MBUX virtuelni asistent pokretan veštačkom inteligencijom i navigacija sa AI Agentom kompanije Google Cloude





Sigurna: dodatno unapređeni elektrifikovani motori sa unutrašnjim sagorevanjem i plug-in hibridni pogonski sistemi sa električnim dometom do 100 km (WLTP)², uz podršku najsavremenijih sistema za pomoć u vožnji i parkiranju MB.DRIVE





Porudžbine su moguće od 18. avgusta

Foto: mercedes-benz.com

Štutgart. Nova Mercedes-Benz C-Klasa Limuzina i Karavan donose najprodavaniju porodicu modela ove marke u potpuno novo tehnološko poglavlje, kroz najobimnije tehničko unapređenje do sada. Novi modeli nadovezuju se na proverene prednosti koje su C-Klasu učinile izborom kojem kupci veruju: sportski dizajn, enterijer visokog kvaliteta, elektrifikovane visokotehnološke motore sa unutrašnjim sagorevanjem i intuitivne digitalne tehnologije.

Sa izraženijim karakterom, unapređenom udobnošću i širokim izborom elektrifikovanih benzinskih i dizel motora najnovije generacije, kao i plug-in hibridnih pogonskih sistema, nova C-Klasa prilagođena je različitim potrebama i životnim stilovima kupaca. Svi motori su dodatno unapređeni sa jasnim fokusom na efikasnost, performanse i spremnost za buduće regulatorne zahteve, uključujući pripremu za predstojeće EU7 standarde.

Foto: mercedes-benz.com

Poručivanje svih varijanti motora počinje 18. avgusta 2026. godine. „Nova C-Klasa pokazuje da kontinuitet i inovacije nisu međusobno isključivi. Uz sportski elegantan dizajn, elektrifikovane visokotehnološke pogonske sisteme i inteligentnu podršku koju omogućava MB.OS, ona donosi ono što je vozačima zaista potrebno: proverenu pouzdanost i inovativne tehnologije koje pružaju stvarnu dodatnu vrednost u svakodnevnom životu. Na taj način, dobro poznati klasik postaje savremeni saputnik.“

Mathias Geisen, Član Upravnog odbora kompanije Mercedes-Benz Group AG zadužen za prodaju i korisničko iskustvo Od svog predstavljanja 1982. godine, C-Klasa postavlja standarde u segmentu vozila srednje klase, sa više od 12 miliona prodatih vozila i kontinuiranom pionirskom ulogom u oblastima inovacija, dizajna i karaktera u vožnji. Nova C-Klasa nastavlja ovu uspešnu priču sa jasnom vizijom: digitalnija, prefinjenija i agilnija nego ikada, ona objedinjuje proverenu tradiciju i odlučan iskorak napred – „Dobro došli kući“. Od kada je Karl Benc pre 140 godina izumeo automobil, Mercedes-Benz oblikuje napredak automobilske industrije kroz inovativne tehnologije, uvek vođen jasnim ciljem – da mobilnost za korisnike učini jednostavnijom, bezbednijom i udobnijom. Nastavljajući ovo nasleđe, nova C-Klasa dodatno učvršćuje svoju pionirsku poziciju u segmentu vozila srednje klase.

Foto: mercedes-benz.com

Mercedes-Benz C 200 Limuzina |:kombinovana potrošnja goriva:|: 6.8–6.2 l/100 km |kombinovane emisije CO₂: 156–141 g/km | CO₂ klasa: F–E

Nova Mercedes-Benz C-Klasa – Ključne karakteristike: Sportska elegancija u novom izdanju: Nova maska hladnjaka sa upečatljivim hromiranim okvirom i osvetljenjem kontura, prednja svetla sa prepoznatljivim dizajnom u obliku zvezde i snažno oblikovan prednji branik daju novoj C-Klasi znatno izražajniji i prestižniji izgled. U zavisnosti od tržišta, centralna Mercedes-Benz zvezda takođe može biti osvetljena.¹ „Dobro došli kući“: Dve nove boje, tri nova dekorativna elementa i unapređeni Burmester® 3D Surround Sound System sa još izraženijim prostornim zvukom i dubinom podižu enterijer visokog kvaliteta na novi nivo. Više nego ikada, kabina postaje lično utočište koje pruža doživljaj za sva čula.

Više snage, više agilnosti: Novi elektrifikovani visokotehnološki motori sa unutrašnjim sagorevanjem postavljaju nove standarde u pogledu potrošnje, dinamike vožnje i prefinjene uglađenosti u radu. Dodatno unapređeno ogibljenje čini C-Klasu primetno agilnijom i pruža još više uživanja u vožnji na krivudavim putevima, uz zadržavanje visokog nivoa udobnosti na dužim putovanjima.

Foto: mercedes-benz.com

Električna vožnja bez kompromisa: Plug-in hibridni modeli nude električni domet do 100 kilometara (WLTP)², što ih čini idealnim za svakodnevna putovanja kroz grad, koja je moguće obavljati isključivo na električni pogon.

Agilnost sa lakoćom i preciznošću: Upravljanje zadnjom osovinom, sa uglom zakretanja do 2,5 stepeni, smanjuje prečnik kruga okretanja za 43 centimetra, na svega 10,64 metra, čime olakšava parkiranje i manevrisanje u uskim prostorima. Pri većim brzinama, kao i tokom brzih promena saobraćajne trake ili iznenadnih manevara izbegavanja prepreke, ovaj sistem dodatno doprinosi stabilnosti vozila.

Superračunar sa veštačkom inteligencijom: Operativni sistem Mercedes-Benz vozila (MB.OS) upravlja svim domenima vozila i omogućava ažuriranja „over-the-air“¹ za brojne funkcije. Na taj način nova C-Klasa ostaje aktuelna godinama nakon kupovine, uz mogućnost prilagođavanja promenljivim potrebama korisnika.

Inteligentni saputnik koji uči: Najnovija generacija MBUX sistema donosi u C-Klasu MBUX virtuelnog asistenta zasnovanog na veštačkoj inteligenciji. Aktivira se izgovaranjem komande „Hey Mercedes“, a zahvaljujući najnovijoj tehnologiji glasovne komunikacije može da vodi složene razgovore i pamti detalje. Rezultat je asistent koji zvuči i reaguje poput dobro informisanog prijatelja. U C-Klasi korisnici dobijaju sveobuhvatne i relevantne odgovore na svakodnevna pitanja.

Foto: mercedes-benz.com

Zabava prilagođena vama: MBUX virtuelni asistent može da prepozna odgovarajuće muzičke i podkast sadržaje na osnovu konteksta razgovora i da ih direktno reprodukuje, čineći zabavu u vozilu još jednostavnijom i intuitivnijom.

Uvek na pravom putu: Inteligentna navigacija zasnovana na Google Maps-u, zajedno sa funkcijom MBUX Surround Navigation, pruža jasne smernice čak i u složenim saobraćajnim situacijama. Zahvaljujući Google Cloud Automotive AI Agentu, MBUX virtuelni asistent raspolaže detaljnim informacijama o destinacijama i navigaciji. Može da pristupi informacijama iz različitih izvora kako bi pružio personalizovane odgovore na pitanja o zanimljivim lokacijama i drugim sadržajima. Čak je i pretraga dostupnih parking mesta sada moguća direktno u okviru razgovora. Intuitivno upravljanje bez odvlačenja pažnje: Novi multifunkcionalni volan zadržava provereni koncept upravljanja, sa prekidačem za podešavanje limitatora brzine i sistema DISTRONIC, kao i točkićem za kontrolu jačine zvuka. Na taj način najvažnije funkcije ostaju ergonomski pozicionirane i lako dostupne. Podrška kada je najpotrebnija: Nova C-Klasa nudi sveobuhvatan paket aktivnih i pasivnih bezbednosnih funkcija. Uz MB.DRIVE ASSIST PLUS, Limuzina i Karavan, na primer, mogu automatski da menjaju saobraćajne trake na autoputu. Sistem MB.DRIVE PARKING ASSIST može da preuzme upravljanje prilikom parkiranja i isparkiravanja, pružajući veću lakoću i sigurnost u svakodnevnoj vožnji. Prefinjena: Elegantno mesto za utočište

Enterijer visokog kvaliteta i intuitivno, personalizovano iskustvo uz MBUX virtuelnog asistenta Mercedes-Benz je pažljivo unapredio enterijer nove C-Klase. Više nego ikada, on predstavlja lični prostor utočišta u kojem se elegancija, udobnost i inteligentna tehnologija skladno prožimaju. Obećanje brenda „Dobro došli kući“ ogleda se u svakom detalju, stvarajući atmosferu koja pruža doživljaj za sva čula. Dizajn enterijera preuzima pojedine upečatljive elemente nove S-Klase, istovremeno dalje razvijajući sportski DNK karakterističan za enterijer C-Klase. Rezultat je elegantan prostor koji objedinjuje sveobuhvatnu udobnost i prefinjenost prilagođenu svakodnevnom životu.

Digitalni kokpit sa jasnim informacijama i intuitivnim upravljanjem



Digitalni kokpit nove C-Klase objedinjuje preglednost, eleganciju i jednostavnost korišćenja. Instrument tabla dijagonale 31,2 centimetra (12,3 inča) prikazuje sve relevantne informacije u visokoj rezoluciji. Centralni ekran dijagonale 30,2 centimetra (11,9 inča), postavljen u vertikalnom formatu, deluje kao da lebdi iznad površine dekorativnog elementa i omogućava pristup svim ključnim funkcijama vozila. Novi multifunkcionalni volan dodatno je unapređen u pogledu ergonomije i jednostavnosti korišćenja. Prekidači sa klackalicom služe za upravljanje tempomatom i sistemom DISTRONIC, dok se za podešavanje jačine zvuka koristi točkić. Kapacitivni kontrolni paneli neprimetno su integrisani u dizajn i pružaju taktilnu povratnu informaciju, što olakšava njihovo korišćenje i orijentaciju tokom vožnje. Kombinacija digitalnih funkcija i fizičkih kontrola podiže jednostavnost i intuitivnost upravljanja na novi nivo.

Foto: mercedes-benz.com









MBUX virtuelni asistent: Saputnik koji predviđa potrebe i neprestano uči



Pokretan sistemom MB.OS, nova C-Klasa opremljena je četvrtom generacijom MBUX sistema. Ona objedinjuje veštačku inteligenciju (AI) tehnologija ChatGPT, Microsoft Bing i Google Gemini u multimedijalnom sistemu vozila. Na taj način, u zavisnosti od situacije, sistem može da koristi prednosti različitih AI modela. Zahvaljujući ovom jedinstvenom pristupu zasnovanom na radu više AI agenata, MBUX virtuelni asistent redefiniše odnos između vozača i vozila. Izuzetno je intuitivan i personalizovan. Poput dobro informisanog saputnika, virtuelni asistent može da vodi složene razgovore iz više delova i zadrži kontekst zahvaljujući kratkoročnom pamćenju.

Mercedes-Benz kontinuirano unapređuje konverzacijske mogućnosti svog MBUX virtuelnog asistenta. On nije samo izvor informacija o opštim temama, navigaciji ili zanimljivim lokacijama, već sada može da pruži i aktuelne informacije o cenama akcija, pomogne pri konverziji valuta i, pored vremenske prognoze, pruži čak i informacije o uslovima na skijalištima. Koristi najnoviju tehnologiju glasovne komunikacije i prikazuje se na MBUX Zero Layer interfejsu u obliku „živog“ avatara. Trenutno su dostupna tri avatara, omogućavajući još personalizovaniju interakciju.

Foto: mercedes-benz.com

I iskustvo zabave postaje sve više prilagođeno korisniku. Ukoliko se korisnik ne seća naziva pesme ili imena izvođača, MBUX virtuelni asistent može da pomogne u njihovom pronalaženju – i odmah započne reprodukciju.

Od trenutka kada je Carl Benz pre 140 godina prijavio patent za prvi automobil, a Gottlieb Daimler ubrzo potom konstruisao svoju motorizovanu kočiju, Mercedes-Benz je posvećen neprekidnim inovacijama i stvaranju najpoželjnijih automobila na svetu.Ova ambicija pokretala je svaku novu ideju – od prvog automobila na svetu iz 1886. godine do današnjih inteligentnih i bezbednih električnih vozila, poput potpuno novog Mercedes-Benz GLC i nagrađivanog novog Mercedes-Benz CLA. Sa modelom Mercedes-Benz S-Class, kompanija nastavlja najveći program lansiranja novih proizvoda u svojoj istoriji. Vođen strašću prema performansama i pionirskom duhu, uz beskompromisnu posvećenost vrhunskom kvalitetu i korisničkom iskustvu, Mercedes-Benz već decenijama oblikuje budućnost mobilnosti. Rezultat nadilazi čisto inženjersko dostignuće – stvara jedinstveni osećaj koji prožima sve što brend radi: Dobrodošli kući.

Foto: mercedes-benz.com

Mercedes-Benz obeležava 140 godina inovacija jedinstvenim globalnim putovanjem: tri nove Mercedes-Benz S-Class limuzine kreću na transkontinentalnu vožnju koja će obuhvatiti 140 lokacija širom sveta. Svaka od tih destinacija simbolično predstavlja tehnološko nasleđe brenda, njegov pionirski duh, bogatu tradiciju i snažno globalno prisustvo.Tokom ovog putovanja, kupci, ljubitelji brenda i zaposleni imaće priliku da se pridruže proslavi – kroz jedinstvenu avanturu koja će trajati sve do oktobra.

Pratite putovanje „140 Years. 140 Places“ kroz šest kontinenata i budite deo priče koja slavi više od jednog veka i četiri decenije inovacija, strasti i vrhunskog inženjeringa putem naših linkova:“140 years of innovation | Mercedes-Benz Media” I kroz specijale preko Mercedes-Benz Community.

Dodatne informacije o kompaniji Mercedes-Benz i Mercedes Maybach dostupne su na zvaničnoj internet stranici:www.mercedes-benz.com, kao i na našem LinkedIn kanalu Mercedes-Benz AG | LinkedIn Mercedes-Benz AG | LinkedIn I takodje putem Mercedes-Benz Media online platforme na media.mercedes-benz.com.