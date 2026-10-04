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Grupacija zemalja izvoznica nafte OPEC+ zadržaće nepromenjene kvote za proizvodnju nafte u novembru, uoči sastanka ove organizacije koja se i dalje suočava sa posledicama poremećaja u izvozu izazvanih ratom u Iranu, navela su danas tri upućena izvora za Rojters.

Kako se navodi, države Persijskog zaliva, članice Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC), proizvode zajedno znatno manje nafte od planiranog obima, još od početka rata u Iranu u februaru.

Izvoz se tokom proteklih nekoliko meseci kretao između 60 i 80 posto od uobičajenog nivoa.

Izvori su takođe naveli da je rat odložio preispitivanje proizvodnih kapaciteta u okviru OPEC+, što je neophodno za određivanje kvota za članice za narednu godinu.

Ko čini OPEC+

Grupacija OPEC+ obuhvata zemlje članice Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i proizvođače izvan te organizacije, predvođene Rusijom.

Tri izvora upoznata sa pregovorima izjavila su danas da je ta alijansa načelno postigla dogovor o zadržavanju nepromenjenih ciljeva proizvodnje nafte u novembru.

Grupacija je povećala ciljeve proizvodnje tokom većeg dela ove godine, nakon što je godinama sprovodila smanjenje obima proizvodnje, ali je većina zacrtanih porasa ostala samo na papiru zbog rata.

Podaci OPEC-a pokazuju da je sedam ključnih zemalja u okviru grupacije OPEC+ prošlog avgusta proizvodilo 25 miliona barela nafte dnevno, što predstavlja povećanje od 630.000 barela dnevno u odnosu na julski prosek, ali su te količine i dalje za oko 5 miliona barela dnevno manje od nivoa zabeleženih pre izbijanja rata.

Smanjena proizvodnja

Grupacija OPEC+ nastavlja sa sprovođenjem smanjenja proizvodnje od gotovo dva miliona barela dnevno, što obuhvata većinu njenih članica.

Izvori navode da grupa treba da preispita proizvodne kapacitete kako bi odredila način raspoređivanja povećanja, dok je malo verovatno da će doći do bilo kakvih izmena u proizvodnji pre 2027. godine.

Ključne zemlje OPEC+ koje će danas održati sastanak su Saudijska Arabija, Rusija, Irak, Kuvajt, Alžir, Kazahstan i Oman.