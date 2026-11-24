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Centar Zlatibora tokom proteklih godina ispunio se betonskim zdanjima i apartmanskim kvadratima. To je u skladu s poslovnim namerama dobrostojećih graditelja iz većih gradova, ali i savremenim trendom dela domaće turističke klijentele da planinski odmor provodi u novom smeštaju. Sve to suprotno je očekivanjima poklonika zlatiborskih prirodnih vrednosti, koji su se nadali da će se pronaći prava mera u urbanizaciji i modernizaciji središta ove vazdušne banje.

Urađeno je kako je urađeno, nema taknuto-maknuto. Izgrađeni su višespratni kompleksi i zgrade s mnoštvom apartmana za prodaju i izdavanje. I to ne samo u centru već i na obodima najposećenije planine. Duž zlatiborskih padina vidljive su i nove prostrane građevine.

Analiza tržišta

Ponešto se čuje iz lokalnih priča, a zvuči neobično da je od prirodno inteligentnih Zlatiboraca u tu oblast upućenija - veštačka inteligencija. Na pitanje o ovoj temi, na osnovu izvora iz medija, VI odgovara da je na Zlatiboru izgrađeno oko 14.000 stambenih jedinica, apartmana i stanova, od čega je oko 7.000 neprodato. Uz to napominje da „broj izgrađenih apartmana na Zlatiboru nije zvanično objavljen kao jedinstven podatak”.

1/5 Vidi galeriju Na Zlatiboru se godišnje proda između 2.000 i 3.200 nekretnina Foto: Kurir

Prema analizi lokalnog tržišta, na ovoj planini godišnje se proda između 2.000 i 3.200 nekretnina, što Zlatibor čini najvećim i najlikvidnijim tržištem planinskih nekretnina u Srbiji. Ipak, dobar deo zlatiborske novogradnje još čeka kupce.

- Prodaja stanova i apartmana u novogradnji zastala je u poslednje vreme. Interesovanje kupaca je nešto slabije, naročito za kvadrate u objektima na širem području Zlatibora, kojima cena ide nadole. Ali i dalje se veoma traže skuplji i luksuzno opremljeni stanovi i apartmani na najboljim lokacijama u centru”, kazali su nam nezvanično poznavaoci ovdašnjeg tržišta nekretnina.

Prema njihovim iskustvima, pre dve godine apartmanski kvadrati u centru Zlatibora prodavali su se po ceni od 2.300 do 2.500 evra. Ta cena je ove godine pala na između 1.500 i 2.000 evra. Sudeći prema oglasima, stan od 40 kvadrata nudi se za 80.000 evra, dok se manji apartman, blizu centra, površine 23 kvadrata, prodaje za 1.700 evra po kvadratnom metru.

"Zlatna planina"

U jednoj apartmanskoj zgradi, poprilično udaljenoj od glavnog naselja, apartman od 37 kvadrata košta 55.000 evra, dok se onaj od 80 kvadrata može kupiti i za 80.000 evra. Zlatiborska ponuda mami bogatstvom i raznovrsnošću, ali nedostaje kupaca jeftinijih nekretnina.

- Zato se sada, u stalnom erskom poređenju Zlatibora i Užica, dolazi i do donedavno nezamislivog paradoksa: cene stambenih kvadrata na „zlatnoj planini” padaju ispod onih u gradu na Đetinji, koji važi za manje privlačnu i privredno posustalu sredinu.

Kako nam je ilustrovao jedan užički trgovac nekretninama, cene „polovnih” stanova u Užicu kreću se od 1.500 do 2.000 evra po kvadratu, a očekuje se da će u jednoj novoj stambenoj zgradi, koja se podiže u samom gradskom jezgru, cena kvadrata u prodaji dostići 2.500 evra. Za razliku od popularnog i primamljivog Zlatibora, gde su cene uglavnom sklone padu.