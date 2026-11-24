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Procena vrednosti stana može da počne od adrese vaše zgrade na GeoSrbiji. U „Pametnom pregledu“ potražite vrednost koju je Republički geodetski zavod (RGZ) izračunao za konkretan stan. Ako su prikazani i podaci o prodaji, videćete godinu i iznos iz ugovora. Pre nego što izračunate cenu kvadrata, utvrdite da li se iznos odnosi na ceo stan i da li je u njega uračunata garaža.

Sa portala RGZ-a otvorite GeoSrbiju i u donjem levom uglu uključite sloj „Katastar“. Zatim u pretragu unesite adresu. Ako znate broj parcele i katastarsku opštinu, možete da ih koristite umesto adrese. Kliknite na zgradu na mapi. Na desnoj strani otvoriće se „Pametni pregled“ sa podacima dostupnim za taj objekat. Link za pristup mapi nalazi se u uputstvu RGZ-a za pregled podataka iz Registra cena nepokretnosti.

Gde se vidi procena vrednosti stana na GeoSrbiji

Na jednoj parceli može da bude više zgrada ili ulaza. Da biste utvrdili na koji se stan odnosi prikazana procena vrednosti stana, uporedite broj objekta, oznaku posebnog dela i površinu sa svojim listom nepokretnosti. Za računicu uzmite potvrđenu kvadraturu. Ako je terasa pretvorena u sobu, proverite da li površina zatvorene terase ulazi u kvadraturu stana.

Procenjene vrednosti stanova možete da proverite i preko portala digitalnih usluga RGZ-a uz prijavu. U „Pametnom pregledu“ obratite pažnju na naziv polja. Ako je uz objekat ili parcelu prikazan prosek, taj broj se odnosi na vrstu nepokretnosti i područje. Za konkretan stan tražite polje sa procenjenom vrednošću.

Šta znači procena RGZ-a, a šta cena iz ugovora

Procena vrednosti stana na portalu dobijena je modelom masovne procene. RGZ primenjuje isti postupak na veći broj nekretnina, na osnovu podataka sa tržišta i karakteristika pojedinačnog stana. Pored procene možete videti i ostvarenu cenu ako je podatak o prometu dostupan. To je iznos iz overenog kupoprodajnog ugovora. Zapišite i godinu ugovora. Kupoprodaja stara nekoliko godina ima manju težinu kada utvrđujete cenu za današnju prodaju.

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Pre nego što izračunate cenu kvadrata za dva stana u istom ulazu, proverite šta je ušlo u svaki ugovor. Ako je uz jedan stan kupljeno garažno mesto po zajedničkoj ceni, deljenjem ukupnog iznosa samo površinom stana dobili biste previsoku cenu kvadrata. Kod prodaje suvlasničkog udela ugovoreni iznos pokriva samo deo prava na stan. Za poređenje koristite prodaje kod kojih možete da povežete cenu celog stana i njegovu površinu. Ako iz dostupnih podataka ne možete da utvrdite šta je tačno kupljeno, izostavite tu prodaju iz računice.

Ako kupac plaća stan kreditom, procena vrednosti stana utiče i na njegovu računicu. Banka traži pojedinačnu procenu licenciranog procenitelja čiji izveštaj prihvata. Ako je osnovica za kredit niža od dogovorene cene, kupcu može zatrebati više novca iz sopstvenih sredstava. To vredi razjasniti pre dogovora o roku isplate. Pogledajte kako procena stana za kredit utiče na učešće.

Kako da izaberete stanove za poređenje

Kada se procena vrednosti stana oslanja na prodaju iz vašeg ulaza, pogledajte koliko su stanovi slični po površini, rasporedu i spratu. Dva stana mogu da imaju po 55 kvadrata, a da do jednog vodi lift dok do drugog ima još jedan sprat stepenicama. Ako znate kako je prodati stan izgledao u trenutku kupovine, zabeležite i da li su kupca čekali zamena instalacija, stolarije ili drugi veliki radovi.

Ako u zgradi nema novijih uporedivih prodaja, pretražite susedne ulaze i zgrade u istoj ulici. Birajte zgrade slične starosti i stanove čije se osobine mogu proveriti. Kad znate iznos, a potrebno vam je više podataka o prodaji, licencirani procenitelj sa pristupom Registru cena nepokretnosti može da pribavi izveštaj za određenu ulicu ili parcelu u periodu koji vas zanima.

Kako da od cene kvadrata dođete do raspona za svoj stan

Kada imate nekoliko uporedivih kupoprodaja, procena vrednosti stana može da se osloni na raspon cena po kvadratu. Svaki ugovoreni iznos podelite površinom odgovarajućeg stana. U računskom primeru, ako stan od 55 kvadrata promeni vlasnika za 132.000 evra, kvadrat košta 2.400 evra. Ako se drugi, od 64 kvadrata, proda za 160.000 evra, kvadrat košta 2.500 evra. Za uporediv stan od 60 kvadrata to daje početni raspon od 144.000 do 150.000 evra.

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