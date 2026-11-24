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Druga aukcija prevremenog otkupa državnih obveznica zakazana je za danas i predviđen je otkup desetogodišnjih obveznica emitovanih 23. januara 2025. godine, sa dospećem 27. jula 2035. godine i kuponskom stopom od 5,25 odsto u iznosu od 10 milijardi dinara.

Na prvoj aukciji, 20. novembra, za dvanaestogodišnje dinarske obveznica Republike Srbije, sa kuponskom stopom 4,500 odsto (polugodišnja isplata), koje dospevaju 20. avgusta 2032. godine, otkupljeno je 1.500.000 državnih obveznica ukupne nominalne vrednosti 15 milijardi dinara.

Planirani obim otkupa obveznica, od Republike Srbije, iznosio je 15.000.000.000 dinara, dok je obim dostavljenih ponuda na održanoj aukciji iznosio 21.026.220.000,00 dinara, objavila je Uprava za javni dug. Državne obveznice otkupljene su po izvršnoj stopi prinosa od 5,660 odsto, odnosno po izvršnoj ceni od 9.555,01 dinara.

Ukupna tržišna vrednost otkupljenih državnih obveznica je 14.332.515.000,00 dinara.

Obveznice za likvidnost Poštanske štedionice

Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali je prošle sedmice najavio da će biti sprovedene aukcije prevremenog otkupa državnih obveznica, kako bi država dala mogućnost svim vlasnicima obveznica da prodaju svoje hartije, uključujući i obveznice Banke Poštanska štedionica koja će na taj način ojačati svoju likvidnost.

Foto: Marko Karović

Ukupna vrednost planiranog oktupa na navednim aukcijama je 55 milijardi dinara. Banka Poštanska štedionica je objavila u subotu da je prodala deo državnih obveznica iz svog portfelja na prvoj aukciji prevremenog otkupa koju je sprovela Republika Srbija, kao i da će to omogućiti banci da ojača likvidnost.

Na aukciji, 20. novembra, šest učesnika dostavilo je devet ponuda ukupne nominalne vrednosti 21,03 milijarde dinara, oko 40 odsto više od planiranog obima otkupa, saopštila je BPŠ.

Prihvaćene su bile tri ponude, a država je otkupila obveznice u punom planiranom iznosu od 15 milijardi dinara nominalne vrednosti. Uprava za javni dug objavila je ranije kalendar aukcija otkupa državnih obveznica pre roka dospeća za četvrti kvartal 2026. godine prema kojem je, od 20. novembra do 4. decembra, planirano pet aukcija ukupne vrednosti od 55 milijardi dinara.

Reč je o aukcijama u okviru redovnih aktivnosti usmerenih na aktivno upravljanje javnim dugom Srbije, dalje unapređenje funkcionisanja domaćeg tržišta državnih hartija od vrednosti i obezbeđivanju dodatne likvidnosti.

Treća aukcija 26. novembra

Treća aukcija biće održana 26. novembra, kada je planiran otkup petogodišnjih obveznica, emitovanih 28. jula 2025. godine, sa dospećem 30. jula 2030. godine i kuponskom stopom od 4,5 odsto. Planirani iznos otkupa je 10 milijardi dinara.

U decembru su predviđene još dve aukcije. Za 2. decembar zakazan je otkup desetogodišnjih obveznica emitovanih 6. februara 2018. godine sa dospećem 8. februara 2028. godine i kuponskom stopom od 5,875 odsto, u vrednosti od 15 milijardi dinara.

Poslednja aukcija planirana je za 4. decembar, kada će biti otkupljivane osmogodišnje obveznice emitovane 24. oktobra 2023. godine sa dospećem 26. oktobra 2031. godine i kuponskom stopom od sedam odsto. Planirani obim otkupa iznosi pet milijardi dinara.