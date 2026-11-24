Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Banka Poštanska štedionica objavila je da je prema preseku danas u 07.00 sati u funkciji 99,07 odsto bankomata sa poznatim statusom, dok je u mreži evidentirano 2.230.865.000 dinara gotovine.

- 'BPŠ nastavlja da obezbeđuje visok nivo dostupnosti gotovine i pouzdanosti svoje mreže bankomata širom Srbije - navodi se u saopštenju banke.

Kako je navedeno, za danas je planirano punjenje 72 bankomata, uz kontinuirano praćenje stanja i potreba klijenata.

U slučaju da bankomat trenutno nije u funkciji ili nema gotovine, kako je navedeno, BPŠ će klijentima refundirati naknadu naplaćenu za podizanje gotovine na bankomatu druge poslovne banke.