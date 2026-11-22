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Jednosoban stan površine 34,05 kvadratnih metara na Zvezdari oglašen je za prodaju, a nalazi se u stambenom kompleksu Bulevar Residence, na uglu Bulevara kralja Aleksandra i Bosanske ulice.

Stan u izgradnji

Reč je o stanu u novogradnji, na četvrtom spratu zgrade koja ima ukupno šest spratova i jedan lift. Prema podacima iz oglasa, objavljenog na portalu 4zida.rs, objekat je predviđen za završetak 2026. godine.

Stan se prodaje prazan, a opremljen je interfonom. U okviru objekta predviđeni su centralno grejanje i terasa, dok je kupcima na raspolaganju i mogućnost kupovine garažnog mesta.

Šta nudi stambeni kompleks Bulevar Residence?

Prema opisu iz oglasa, kompleks je projektovan tako da stanarima omogući spoj mirnijeg okruženja i dobre povezanosti sa ostalim delovima Beograda.

Lokacija je jedna od prednosti ovog projekta. Škola i vrtić nalaze se na oko pet minuta hoda, dok su prodavnice i marketi udaljeni svega dva do tri minuta. U neposrednoj blizini nalaze se i autobuske i tramvajske linije, a do centra grada, prema proceni oglašivača, potrebno je oko deset minuta vožnje.

Kada je reč o opremanju i završnoj obradi, investitor najavljuje antracit PVC stolariju, demit fasadu sa dekorativnom ciglom, Tarkett parket po izboru, uvoznu keramiku prve klase i blindirana sigurnosna vrata.

Stan kao opcija za život ili investiciju

Jednosoban stan od nešto više od 34 kvadrata može biti zanimljiv pojedincima, parovima, ali i kupcima koji razmišljaju o ulaganju u nekretnine i kasnijem izdavanju.

Cena navedena u oglasu iznosi 102.150 evra, uz napomenu da je u pitanju novogradnja i da se na cenu obračunava PDV.