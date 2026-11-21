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Trosoban stan površine 60 kvadratnih metara nalazi se u Ulici Jurija Gagarina, u novobeogradskom Bloku 70. Reč je o nekretnini koja bi mogla da privuče pažnju kupaca koji traže stan sa dve spavaće sobe na dobro povezanoj lokaciji, ali i prostor koji mogu da prilagode svojim potrebama.

Stan ima 60 kvadrata uknjižene površine, dok je merenjem utvrđeno da raspolaže sa ukupno 64 kvadratna metra. Po strukturi je trosoban, a sastoji se od ulaznog hodnika, dve spavaće sobe, kupatila sa ostavom, kuhinje sa trpezarijskim delom i dnevnog boravka iz kojeg se izlazi na terasu površine šest kvadratnih metara.

Funkcionalan raspored prostorija

Jedna od karakteristika ove nekretnine jeste raspored prostorija, koji omogućava odvajanje prostora za odmor od dnevnog dela. Dve spavaće sobe mogu odgovarati porodicama, dok su kuhinja, trpezarija i dnevni boravak organizovani kao zasebne, ali povezane celine. Dodatnu praktičnost pruža ostava u okviru kupatila, u kojoj postoji mogućnost postavljanja veš-mašine.

Ipak, budući kupci treba da računaju na dodatna ulaganja, budući da je stanu potrebno renoviranje. To istovremeno ostavlja mogućnost da se enterijer uredi prema ličnom ukusu, od izbora materijala i boja do organizacije pojedinih prostorija.

1/5 Vidi galeriju Nekretnina u Ulici Jurija Gagarina nalazi se na sedmom spratu, a budućim vlasnicima pruža mogućnost renoviranja prema sopstvenim željama. Foto: Printscreen/4zida.rs

Stan na sedmom spratu

Kako je navedeno u oglasu, objavljeno na portlu 4zida.rs, nekretnina se nalazi na sedmom spratu četrnaestospratne stambene zgrade, izgrađene 1971. godine. Objekat je, prema podacima iz oglasa, uredno održavan i poseduje dva lifta. Grejanje je centralno, a stan je u uobičajenom stanju.

Lokacija je još jedan od faktora koji mogu biti važni prilikom odluke o kupovini. U neposrednom okruženju nalaze se Tržni centar Piramida, Tržni centar Blok 70, pijaca, prodavnice, škole i vrtići. Ulica Jurija Gagarina omogućava povezanost sa drugim delovima Beograda, zahvaljujući većem broju autobuskih i tramvajskih linija.

Sa cenom od 237.000 evra, odnosno oko 3.950 evra po kvadratnom metru u odnosu na uknjiženu površinu od 60 kvadrata, ovaj stan pogodan je za kupce koji traže trosoban prostor na Novom Beogradu i spremni su da ulože u njegovo renoviranje.