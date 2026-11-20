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Nedelju dana posle ostavke doskorašnjeg direktora, Srbijavode su dobile novog zakonskog zastupnika. Gorana Puzovića, koji je na čelu ovog preduzeća bio 14 godina, nasledio je Vladimir Stolović. On za sada ima status vršioca dužnosti. Godinama radi u Srbijavodama, a zanimljivo je da je – počasni konzul Mongolije u Srbiji.

Stolović je, kako se vidi iz njegove biografije, diplomirani inženjer šumarstva.

Od 2018. godine bio je izvršni direktor za razvoj i marketing u Srbijavodama.

U ovom preduzeću je od 2008. godine. Prvih pet godina imao je zvanje samostalnog saradnika za marketing i odnose s javnošću. Od 2013. do 2018. godine je bio pomoćnik direktora za razvoj i marketing.

Punu deceniju, od 2006. do 2016. godine, bio je i savetnik Njegovog kraljevskvog visočanstva Aleksandra Karađorđevića.

Počasni konzul Mongolije u Srbiji Vladimir Stolović je postao prošle godine.

Ostavka posle 14 godina

Goran Puzović podneo je ostavku 12. novembra. Na ovom položaju bio je 14 godina. U saopštenju Srbijavoda navodi se da je mesto napustio „zbog pretnji i proganjanja njegovih najbližih putem medija i društvenih mreža, kao i javnog poziva na linč njegove porodice“.

Dodao je: „Ostavku ne podnosim zato što prihvatam neistine koje se o meni iznose“.

Puzović je po obrazovanju diplomirani inženjer poljoprivrede. Završio je Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu. Pre imenovanja za direktora, 15 godina je radio u Srbijavodama.

Godine njegovog mandata pamtiće se, između ostalog, kao vreme u kojem je Obrenovac doživeo nezapamćene poplave.