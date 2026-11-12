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Nakon što je podneo ostavku na mesto direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Srbijavode", na čijem se čelu nalazio punih 14 godina, i posle brojnih afera sa kojima je dovođen u vezu, zavirili smo u imovinsku kartu Gorana Puzovića na portalu Agencije za borbu protiv korupcije u registru imovina-funkcionera.online.

A šta podaci govore o imovini koju je Puzović stekao kao javni funkcioner od 2012. godine.

U poslednjoj prijavi od 5. juna 2024. godine evidentirao 43 nepokretnosti i tri vozila i plovila, dok akcije i udele u privrednim društvima ne poseduje.

U javno dostupnom pregledu, međutim, nije navedeno na kojim se tačno lokacijama nalaze ove nepokretnosti.

Zarada na čelu "Srbijavoda"

Prema navodima ovog sajta, bavljajući funkciju direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Srbijavode", Puzović je iz budžeta Republike Srbije ostvarivao mesečnu neto platu u iznosu od 198.000 dinara, što na godišnjem nivou iznosi 2.376.000 dinara. Drugih prijavljenih izvora prihoda u registru nema.

Pet stambenih objekata i šest pomoćnih zgrada

U kategoriji stambenih objekata, kako se navodi na pomenutom portalu, prijavljeno je pet jedinica ukupne površine 722 kvadratna metra, sve u stoprocentnom vlasništvu (udeo 1/1).

Najveći objekat je vikend kuća apartmanskog tipa sa sedam apartmana, površine 338 kvadratnih metara, koja je, prema tim podacima, stečena kupovinom i u prijavama se vodi od 31. decembra 2019. godine.

Kupovinom je stekao i dva stana - četvorosoban stan od 119 kvadratnih metara, prijavljen u junu 2024. godine, kao i stan od 76 kvadratnih metara koji poseduje od 2019. godine.

Pored kupljenih nekretnina, u evidenciji se navodi da je Puzović putem nasledstva stekao i dve porodične stambene zgrade, površine 107 i 82 kvadratna metra.

U sklopu nepokretnosti na sajtu je evidentirano i šest pomoćnih objekata ukupne površine 225 kvadratnih metara - pojedinačnih površina 76, 47, 41, 26, 18 i 17 kvadratnih metara. Prema istom izvoru, svi pomoćni objekti stečeni su nasledstvom i nalaze se u njegovom punom vlasništvu.

Više od 15 hektara zemljišta i šuma

Najbrojniji deo imovinske karte prikazane na sajtu imovina-funkcionera.online čini zemljište raspoređeno na 32 parcele ukupne površine 15,37 hektara.

U kategoriji poljoprivrednog zemljišta i šuma navedeno je 30 parcela ukupne površine 13,84 hektara. Najveći deo tih parcela, prema objavljenim podacima, stečen je nasledstvom, uključujući dve šume od 1,99 i 1,43 hektara, manju šumsku parcelu od 421 kvadratni metar, kao i 25 njiva i oranica površina od 115 do 9.744 kvadratna metra.

Pored nasledstva, u prijavi iz juna 2024. godine evidentirane su i dve njive treće klase, površine 1,51 i 1,5 hektara, koje je Puzović, kako stoji u bazi, stekao kupovinom.

Sve poljoprivredne i šumske parcele vode se kao njegovo puno vlasništvo, izuzev jedne oranice od 115 kvadratnih metara u kojoj ima udeo od jedne šestine.

U rubrici ostalog zemljišta na sajtu su prijavljene još dve nasleđene parcele u punom vlasništvu - jedna površine 1,39 hektara i druga od 1.403 kvadratna metra.

Plovilo, automobil i traktor

Kada je reč o pokretnoj imovini, prema navodima ovog portala, bivši direktor "Srbijavoda" prijavio je tri stavke. Kupovinom je stekao plovilo marke "Bayliner" iz 1992. godine, dok je nasledstvom postao vlasnik putničkog automobila "Fiat Punto" i traktora marke "IMT 539".

Kako se ističe na samoj platformi imovina-funkcionera.online, podaci su preuzeti iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa po vrsti, površini i udelu, te njihov prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine.