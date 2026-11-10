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"Kurs će biti fiksan, tu nema nikakve diskusije", izjavio je bivši guverner, profesor Ekonomskog fakulteta i predstavnik Studentske liste Dejan Šoškić.

Prema njegovim rečima održavanje stabilnog kursa ne predstavlja poseban izazov za monetarne vlasti, i da je tu pre svega reč o odluci o režimu deviznog kursa.

- Nikad nije bilo teško održati fiksni kurs. Održati fiksni kurs je uvek bilo lako. Samo što se u našoj javnosti promovisala neka potpuno netačna teza kako je održavanje fiksnog kursa naročita sposobnost. Ne, to je pitanje odluke - rekao je sinoć Šoškić u emisiji "Oko" na RTS-u.

On je istakao da nema razloga da se kurs dinara menja i da bi eventualna destabilizacija ukazivala na neodgovarajuće postupanje nadležnih institucija.

- Fiksirati kurs je vrlo jednostavno i sada, ako dođe do bilo kakve destabilizacije kursa, to je samo dokaz da neko to namerno želi da uradi - ocenio je Šoškić.

Režim kursa se neće menjati

On je dodao da Studentska lista ne planira promenu postojećeg režima deviznog kursa.

- Studentska lista je vrlo jasna - kurs će biti fiksan i oko toga nema u ovom trenutku nikakve diskusije. Dakle, biće fiksan", poručio je Šoškić.

Dejan Šoškić Foto: RTS Printscreen

Naglasio je i da Srbija raspolaže dovoljnim deviznim rezervama i instrumentima monetarne politike za očuvanje stabilnosti kursa.

- Deviznih rezervi ima. Postoje instrumenti monetarne politike kojima se može obezbediti i podržati fiksni kurs. Mi nismo nestabilna zemlja. Prema tome, devizni režim će ostati nepromenjen. Fiksni kurs je lako održavati, samo je pitanje opredeljenja - rekao je Šoškić.

Fiksni kurs znači predvidivost

Da fiksni kurs znači predvidivost poslovanja, jasnoću i transparetnost za Kuri Biznis ističe bankar i finansijski analitičar Vladimir Vasić.

- Ono šteo je najbitnije za građane koji imaju stambene kredite indeksirane u evrima sa fiksnim, odnosno postojećim kursom, smanjuje se mogućnost klizanja rate. U sadašnjoj situaciji visina rate zavisi samo od visine euribora, a kada bi bio plivajući kurs onda bi svakog meseca imali drugačiju ratu. Tada bi imali taj rizik kursnih razlika koji bi se opet prelivale na nas građane. Svakog meseca bi imali drugi kurs, što zanči da bi nam trebalo više dinara za jedan evro - objašnjava Vasić.

Šta odgovara privredi?

Što se tiče privrede, Vasić objašnjava da njoj uvek odgovara plivajući kurs jer to stimuliše izvoz, a destimuliše uvoz.

Vladimir Vasić, bankar Foto: Kurir Televizija

- Postojeći fiksni kurs više pogoduje uvoznicima nego izvoznicima. Namera je da se nastavi ovaj režim kursa koji sada imamo jer imamo dovoljno deviznih rezervi da taj kurs bude kao sada i da i građani i priveda od novih vlasti mogu da očekuju nastavak stabilnog kursa - ističe Vasić.

Ograničene mogućnosti za nezavisno vođenje monetarne politike

U privredama koji su visoko evroizovane, kao što je srpska, prema rečima dr Nikole Altiparmakova, docenta na Ekonomoskom fakultetu u Beogradu, mogućnosti za nezavisno vođenje monetarne politike su dosta ograničene.

Foto: Youtube Printscreen

- U tim uslovima, ima smisla opredeliti se za politiku "stabilnog" deviznog kursa kao što to Srbija čini tokom prethodne decenije. Ova politika ne podrazumeva zakonsko fiksiranje kursa, kao što je to na primer učinjeno u Bosni i Hercegovini, čime se pruža veća fleksibilnost za vođenje ekonomskih politika. Međutim, centralna banka ostaje posvećena očuvanju stabilnog, de-fakto u najvećoj meri fiksiranog deviznog kursa, što privrednicima, kao i građanima zaduženim u evrima, obezbeđuje visok nivo sigurnosti i predvidivosti. Istu monetarnu politiku decenijama sprovodi Severna Makedonija, a spovodila ju je i Hrvatska pre nego što je postala članica Evropske monetarne unije - kaže Altiparmakov za Kurir Biznis.

On ističe da, imajući u vidu veoma visoke devizne rezerve kojima raspolaže Narodna banka Srbije, nema ozbiljnijih rizika za destabiliazaciju kursa niti prepreka za nastavak politike stabilnog deviznog kursa i u narednom periodu.