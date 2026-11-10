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Dizel u Srbiji jeftiniji za jedan dinar

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Na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj u narednim danima očekuje se pad cena dizela i benzina, potvrdio je predsedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske Đorđe Savić.

Podsetimo, cena nafte brent pala je na najniži nivo od avgusta zbog nade u okončanje rata sa Iranom.

"I kod nas možemo očekivati pad cena u narednim danima", naglasio je Savić.

Referentna nafta za Evropu, brent, jutros, u utorak, 10. novembra, u azijskom trgovanju kretala se oko 92 dolara po barelu.

Cena se stabilizovala nakon što je dan ranije, u ponedeljak, pala na najniži nivo od avgusta. Tržište, naime, računa na diplomatsko okončanje rata na Bliskom istoku.

Jedna Banjalučanka, koja je jutros sipala dizel na benzinskoj pumpi, kaže da se iznenadila kada je videla novu cenu.

"Dizel je znatno pojeftinio. Jutros je koštao 3,79, a pre nekoliko dana oko 3,90 KM", ispričala je ona za "Nezavisne novine".