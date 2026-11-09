Narodna banka Srbije poručuje da stabilnost domaće valute nije ugrožena i da raspolaže dovoljnim deviznim rezervama.
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Oglasila se NBS - ima poruku za građane: Evo šta se dešava sa dinarom i Poštanskom štedionicom
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Kurs dinara je stabilan, a Narodna banka Srbije tu stabilnost, kao i do sada, čuva koristeći sve instrumente kojima raspolaže, saopšteno je iz kabineta guvernera Narodne banke Srbije.
- Konkretno, kurs dinara prema evru je od početka godine promenjen za svega 0,3%, a Narodna banka Srbije ima dovoljno deviznih rezervi kojima će nastaviti da održava stabilnost kursa i to se ne dovodi u pitanje - ističe se u saopštenju NBS.
Iz centralne banke dodaju i da Banka Poštanska štedionica posluje redovno.
- Istovremeno, ukazujemo da se poslovanje Banke Poštanska štedionica tokom vikenda odvijalo dinamikom redovnog poslovanja. Narodna banka Srbije će nastaviti pažljivo da prati poslovanje Banke - naglašavaju iz NBS.
Kurir Biznis
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