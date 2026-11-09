Slušaj vest

Kurs dinara je stabilan, a Narodna banka Srbije tu stabilnost, kao i do sada, čuva koristeći sve instrumente kojima raspolaže, saopšteno je iz kabineta guvernera Narodne banke Srbije. 

- Konkretno, kurs dinara prema evru je od početka godine promenjen za svega 0,3%, a Narodna banka Srbije ima dovoljno deviznih rezervi kojima će nastaviti da održava stabilnost kursa i to se ne dovodi u pitanje - ističe se u saopštenju NBS.

Iz centralne banke dodaju i da Banka Poštanska štedionica posluje redovno.

- Istovremeno, ukazujemo da se poslovanje Banke Poštanska štedionica tokom vikenda odvijalo dinamikom redovnog poslovanja. Narodna banka Srbije će nastaviti pažljivo da prati poslovanje Banke - naglašavaju iz NBS.

Kurir Biznis

Ne propustiteInfoBizVAŽNO UPOZORENJE ZA SVE KOJI IMAJU KREDITE! Pajović: Neću da pravim paniku, ali mogu doći u vrstu ličnog bankrota pa da ostanu bez nekretnine koju su uzeli
Kredit
NovčanikOglasila se Narodna banka Srbije: Ovo je današnji kurs dinara prema evru
menjačnica evri
InfoBizNBS uputila obaveštenje o načinu izmirenja kredita ALTA banke: Upozorenje na moguće prevare
Alta banka NBS
InfoBizNarodna banka Srbije: Kontinuirano pratimo poslovanje Banke Poštanska štedionica - banka je solventna i u potpunosti izvršava sve obaveze prema klijentima
Narodna banka Srbije