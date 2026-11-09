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Sto evra možda nije iznos koji će vam promeniti život, ali je sasvim dovoljan za nekoliko odlazaka u bioskop, dobar koncert, pozorišnu predstavu ili kupovinu knjiga koje već dugo želite da pročitate. Još je bolje kada vam taj novac neko pokloni.

Upravo takvu pogodnost Hrvatska je ove godine pripremila za mlade koji pune 18 godina. Reč je o Kulturnoj iskaznici, projektu Ministarstva kulture i medija Hrvatske, zahvaljujući kojem punoletnici dobijaju 100 evra za kulturne sadržaje po sopstvenom izboru.

U utorak, 10. novembra, sajam Interliber otvara vrata na Zagrebačkom velesajmu, gde će do nedelje, 15. novembra, posetioce dočekati 319 izlagača i više od 200 sati programa. Ulaz na 48. međunarodni sajam knjiga je besplatan, a ovogodišnja generacija punoletnika moći će da kupuje knjige i novcem sa Kulturne iskaznice.

Reč je o programu Ministarstva kulture i medija namenjenom mladima koji tokom 2026. godine pune 18 godina. Na raspolaganju imaju 100 evra za kulturne i medijske sadržaje, koje mogu da iskoriste do svog 19. rođendana. Na Interliberu će iskaznicom moći da plaćaju knjige kod izlagača koji učestvuju u programu, prenosi Lika-Online.

Mladi koji još nisu aktivirali iskaznicu moći će to da učine i na Južnom ulazu Zagrebačkog velesajma, gde će dobiti sve potrebne informacije o njenom korišćenju. Ministarstvo je krajem oktobra objavilo da je iskaznicu aktiviralo oko 11.000 korisnika, a knjige su među njihovim najčešćim izborima.

Pravo na iskaznicu ostvaruje se putem sistema e-Građani, a može se koristiti preko mobilne aplikacije ili odštampanog bar-koda. Fina je razvila i internet aplikaciju u kojoj korisnici mogu da aktiviraju vaučer i prate koliko im je novca preostalo.

Informacije o aktivaciji i dostupnim sadržajima nalaze se na zvaničnoj internet stranici Kulturne iskaznice.