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Toplotna pumpa voda-voda koristi energiju podzemne vode za grejanje kuće, ali cenu sistema određuju i bunari. U računskom primeru sa dve bušotine od po 30 metara, uređajem od 6.000 evra i predviđenim pratećim radovima, početno ulaganje iznosi 14.100 evra. Veća dubina, zahtevnija voda i prepravke kućnog grejanja povećavaju taj iznos.

Voda iz bunara ne mora biti dovoljno topla da neposredno zagreva radijatore. Njena energija preko izmenjivača i rashladnog kruga uređaja prelazi u odvojenu kućnu instalaciju. Bunarska voda ostaje odvojena od vode koja kruži kroz grejna tela.

Zbog toga toplotna pumpa voda-voda zahteva usklađen projekat bunara i grejanja. Postojeći bunar koji leti obezbeđuje vodu za baštu nije samim tim dovoljan za višesatni zimski rad. Njegova izdašnost mora da odgovara potrebama uređaja.

Toplotna pumpa voda-voda zavisi od oba bunara

Najčešće se izvode zahvatni bunar, iz kojeg potapajuća pumpa dovodi vodu, i povratni, odnosno upojni bunar, kroz koji se ohlađena voda vraća u podzemlje. Prvi mora da obezbedi potreban dotok, a drugi da prihvati vraćenu količinu.

Ako projekat zahteva protok od dva kubika na sat, deset sati takvog rada znači prolazak 20 kubika vode kroz sistem. To je računski primer; potreban protok određuje se prema uređaju i temperaturama vode. Pokazuje zašto povremeno zalivanje nije odgovarajući test kapaciteta.

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Da bi toplotna pumpa voda-voda pouzdano radila, probnim crpljenjem proveravaju se protok i ponašanje nivoa vode tokom rada. Posebno se ispituje prihvat vode u povratnom bunaru. Položaj bunara određuje hidrogeolog prema uslovima parcele i vodonosnog sloja.

Koliko košta bušenje bunara za grejanje

Cena zavisi od dubine, prečnika, geologije i ugrađene konstrukcije. U pregledanim domaćim ponudama postoji cena od oko 60 evra po metru sa određenim obimom opremanja, dok zahtevniji radovi u objavljenim procenama dostižu 80 - 160 evra po metru, a mogu biti i skuplji.

Dve bušotine dubine po 30 metara, obračunate po 60 evra, daju 3.600 evra. Ta računica pretpostavlja da su upravo takva dubina i konstrukcija odgovarajuće za parcelu.

Ponuda mora da razjasni obložne i filterske cevi, razvoj i ispiranje bunara, probno crpljenje i transport mehanizacije. Dodatno produbljivanje i neuspešna bušotina treba da imaju unapred dogovoren način obračuna.

Kako ukupna investicija dostiže 14.100 evra

Sama toplotna pumpa voda-voda snage 10–16 kW u objavljenoj proceni domaćeg izvođača navedena je u rasponu 4.000 - 9.000 evra. Za konkretan računski primer uzimamo uređaj od 6.000 evra.

Kada se njegovoj ceni dodaju 3.600 evra za dva bunara, 1.500 evra za hidrogeološka ispitivanja i potrebnu dokumentaciju i 3.000 evra za povezivanje, regulaciju i ugradnju, zbir iznosi 14.100 evra.

To je ilustrativni budžet, a ne potvrđena ponuda za određenu kuću. Da bi predstavljao završenu investiciju, navedeni iznosi moraju obuhvatiti bunarsku pumpu, potrebno opremanje bunara, filtraciju, cevovode, elektro radove i puštanje u rad. Potrebno je potvrditi i poreski tretman svih stavki.

Računica podrazumeva postojeći odgovarajući razvod grejanja. Novo podno grejanje, zamena radijatora i priprema sanitarne vode dodatno se obračunavaju ako nisu uključeni.

Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON / AFP / Profimedia

Ako budu potrebna dva bunara od po 60 metara, pri istoj pretpostavljenoj ceni njihov obračun raste na 7.200 evra, a ukupan budžet na 17.700 evra. Veća dubina može promeniti i cenu po metru i izbor bunarske pumpe.

Kvalitet vode određuje potrebnu aparaturu

Da bi toplotna pumpa voda-voda bila zaštićena, analiza vode mora prethoditi izboru izmenjivača i filtracije. Pesak može začepiti prolaze, dok rastvoreni minerali stvaraju naslage. Mehanički filter ne rešava oba problema.

Prema nalazu se određuju materijali i eventualni dodatni izmenjivač sa međukrugom. Bunarska pumpa bira se prema potrebnom protoku i naporu, uz odgovarajuće upravljanje. Zato dve kuće sa uređajem iste snage ne moraju imati jednaku cenu prateće opreme.

Potrošnja struje obuhvata i crpljenje vode

Kada se procenjuje koliko troši toplotna pumpa voda-voda, treba uračunati bunarsku pumpu. Ako uređaj u posmatranom režimu uzima dva kilovata, a bunarska pumpa dodatnih 0,75 kilovata, zajedno zahtevaju 2,75 kilovata, pre ostalih potrošača sistema.

Za deset sati takvog rada to je 27,5 kWh, umesto 20 kWh samog uređaja. Ovo nije prognoza mesečnog računa, već primer uticaja pomoćne potrošnje.

Pre radova proveravaju se potrebna dokumentacija i uslovi zahvatanja i vraćanja vode. Konačna procena isplativosti povezuje ukupan početni trošak sa potrošnjom kompletnog sistema, održavanjem bunara i izmenjivača i troškovima grejanja koje se zamenjuje.