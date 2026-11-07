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Jedna Njujorčanka ostala je ogorčena nakon dugogodišnje borbe sa elektrodistributivnom kompanijom, koja se završila šokantnim otkrićem. Naime, sve vreme je plaćala račune za struju svog komšije.

Račun za električnu energiju Nikol Najseforo (Nicole Niceforo), koja živi u stanu u Njujorku, naglo je porastao pre deset godina. Zbog toga je počela da štedi struju u očajničkom pokušaju da smanji troškove.

Najseforo je lokalnoj televizijskoj stanici Foks 5 Njujork (Fox 5 New York) ispričala da je u septembru 2016. godine, kada je prvi put posumnjala da nešto nije u redu, zatražila od tehničara da proveri njeno brojilo kompanije Kon Edison (Con Edison).

Deset godina isključivala sve uređaje

- Potrošila sam mnogo vremena i energije neprestano ih zovući... To je frustracija koju je teško opisati - prisetila se ona.

Kako je ispričala, punih deset godina strahovala je da koristi klima-uređaj, trpela velike vrućine, a čak je i isključivala elektronske uređaje i kućne aparate iz struje svaki put kada bi izlazila iz stana, kako bi smanjila račun.

Kompaniji Kon Edison slala je brojne imejlove, ali su joj odgovarali da su veći troškovi posledica visokih letnjih temperatura i drugih spoljnih faktora. Iz kompanije su je uputili na upravu zgrade, koja je proverila brojilo tako što ju je zamolila da uključi mikrotalasnu pećnicu kako bi utvrdila da li uređaj radi.

Pošto je brojilo funkcionisalo, nastavila je da plaća račune. Tek devet godina kasnije ponovo je zatražila proveru. Tada je upravnik zgrade otkrio da je njeno brojilo povezano sa drugim stanom i da je Nikol čitavu deceniju plaćala račune za struju svog komšije.

Najseforo je o svemu obavestila kompaniju Kon Edison, koja je priznala grešku i poslala joj ispravljene račune. Razlika je bila šokantna. Jednog meseca naplaćeno joj je nešto manje od 180 dolara, iako je njen stvarni račun iznosio samo 41 dolar.

Njujorčanka je rekla da je zbog ove greške bila ogorčena. Kompanija Kon Edison vratila joj je 6.000 dolara, ali je, prema pravilima kompanije, mogla da joj nadoknadi samo preplaćene iznose za poslednjih šest godina.

Iz kompanije Kon Edison poručili su za Foks 5 da cene svoje korisnike i sarađuju sa njima kada posumnjaju da njihova potrošnja električne energije nije pravilno prikazana na računu. Dodali su da je električna oprema povezana sa brojilima uglavnom odgovornost vlasnika zgrade.

Nije jedina koja je plaćala tuđu struju

Nikol Najseforo nije jedina Njujorčanka kojoj je kompanija Kon Edison pogrešno obračunavala potrošnju električne energije. Još jedna stanovnica Kvinsa, takođe po imenu Nikol, ispričala je za Siti Reporter (City Reporter) 2024. godine da je posumnjala u svoje račune kada je prvi put otišla na odmor, a iznosi su ostali nepromenjeni.

Tek nakon godinu dana života u stanu, kada su njene komšije otputovale, primetila je da je njena „potrošnja pala na nulu“. Tehničar kompanije Kon Edison kasnije je došao u zgradu i potvrdio da su električne instalacije bile pogrešno povezane. Kompanija je tada saopštila da su takve greške retke.

Sličan problem imao je i Džejkob Mnuukin iz Bruklina, koji je za Siti Reporter ispričao da je kompanija Kon Edison počela da mu naplaćuje struju koju su trošili njegovi podstanari nakon što su ugradili solarnu opremu.