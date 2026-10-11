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Frižider je jedan od retkih kućnih uređaja koji radi bez prestanka, 24 sata dnevno i tokom cele godine. Zbog toga čak i mali problem koji otežava njegov rad može vremenom da utiče na potrošnju električne energije. Jedna jednostavna provera, za koju je potreban samo list papira, može da pokaže da li vrata frižidera dobro dihtuju.

Reč je o proveri gumene zaptivke na vratima. Njena uloga je da spreči ulazak toplijeg vazduha iz prostorije u unutrašnjost frižidera. Kada je zaptivka oštećena, deformisana, zaprljana ili više ne naleže dobro, uređaj može češće da uključuje sistem za hlađenje kako bi održao podešenu temperaturu.

Kako se radi test sa papirom

Za proveru nije potreban nikakav alat. Dovoljan je običan list papira.

Otvorite vrata frižidera, postavite papir između gumene zaptivke i okvira tako da jedan njegov deo ostane napolju, a zatim zatvorite vrata. Posle toga pokušajte polako da izvučete papir.

Ako osećate primetan otpor, zaptivka na tom mestu verovatno dobro naleže. Ako papir izlazi veoma lako, gotovo bez ikakvog otpora, moguće je da vrata na tom delu ne dihtuju dovoljno dobro.

Pravila Marte Stjuart za pravilno skladištenje hrane Foto: Shutterstock

Test bi trebalo ponoviti na nekoliko mesta - uz gornju i donju ivicu, kao i duž obe bočne strane vrata. Na taj način mogu da se otkriju problematični delovi zaptivke koji se ne primećuju običnim pregledom.

Jedan rezultat nije dovoljan

Ipak, test sa papirom nije precizna dijagnostička metoda i ne znači automatski da je frižider neispravan. Otpor prilikom izvlačenja može da zavisi od debljine papira, konstrukcije vrata i vrste zaptivke. Zbog toga papir koji se lako izvlači na jednom mestu nije siguran dokaz kvara, ali može da bude znak da zaptivku treba detaljnije pregledati.

Posebnu pažnju treba obratiti na mesta na kojima je guma ispucala, deformisana, olabavljena ili odvojena od vrata.

Problem ponekad rešava jednostavno čišćenje

Ako zaptivka ne naleže dobro, ne mora odmah da znači da je potrebna zamena. Na gumi se tokom vremena mogu nakupiti masnoća, ostaci hrane, mrvice i druga prljavština, zbog čega vrata ne mogu potpuno da se zatvore.

Zaptivku zato treba pregledati i očistiti u skladu sa preporukama proizvođača. Takođe treba proveriti da li neka posuda, flaša ili namirnica unutar frižidera sprečava pravilno zatvaranje vrata.

Ako je guma vidljivo oštećena ili problem ostane i posle čišćenja, može biti potrebna zamena zaptivke ili pregled uređaja.

Loše dihtovanje može da napravi još problema

Neispravna zaptivka ne utiče samo na potrošnju struje. Ako kroz vrata stalno ulazi topliji i vlažniji vazduh, u frižideru može da se pojavi više kondenzacije ili leda. Kod ozbiljnijeg problema uređaj može teže da održava odgovarajuću temperaturu, što je posebno važno zbog pravilnog čuvanja hrane.

Kolika bi ušteda mogla da bude nakon rešavanja problema nije moguće unapred izračunati. Zavisi od modela frižidera, stanja zaptivke, temperature u prostoriji i toga koliko vazduha zapravo prolazi kroz vrata.

Test sa papirom, dakle, sam po sebi ne smanjuje račun za struju, ali za nekoliko sekundi može da ukaže na problem zbog kojeg frižider radi više nego što je potrebno.