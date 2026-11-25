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Postoje automobili koji se menjaju čim istekne garancija, ali i oni koji svojim vlasnicima služe decenijama. Jedan takav automobil dolazi iz Belgije, gde je 64-godišnji Martin Lefever, iz Zapadne Flandrije, uspeo da svojim Audijem 80 pređe više od milion kilometara, i to sa originalnim motorom i prvim kvačilom.

Priča počinje 1991. godine, kada je Lefever kupio svoj Audi 80 sa turbodizelskim motorom od 80 konjskih snaga. Planirao je da ga vozi oko šest godina, ali se ispostavilo da će mu automobil služiti mnogo duže. Danas, 35 godina kasnije, automobil je dostigao kilometražu o kojoj većina vozača može samo da sanja.

Zanimljivo je da je kilometar-sat na automobilu nedavno ponovo pokazao nulu. Lefeverovi prijatelji organizovali su mu proslavu u septembru, kada je na instrument-tabli bilo prikazano 999.995 kilometara. Samo pet kilometara kasnije, brojač se vratio na početak.

Originalni motor, prvo kvačilo i ista ručica menjača

Ono što ovu priču čini posebno zanimljivom jeste činjenica da Audi 80 nije prešao milion kilometara zahvaljujući brojnim skupim popravkama i zamenama ključnih delova. Automobil i dalje ima originalni motor, prvo kvačilo, pa čak i fabričku ručicu menjača.

Naravno, tokom tri i po decenije pojedini delovi morali su da budu zamenjeni ili obnovljeni. Volan, koji se vremenom toliko pohabao da su se istrošili i šavovi, sada se čuva kao svojevrsni trofej u prostoru za druženje njegovih prijatelja. Automobil je dobio nove farove, prednji deo je ponovo ofarban, a vetrobransko staklo menjano je najmanje dva puta. Pena u vozačevom sedištu obnavljana je svakih nekoliko godina, dok su ukrasne ratkapne menjane više puta.

Ipak, najvažniji mehanički sklopovi ostali su netaknuti.

Prvi Audi je izgoreo, pa je kupio drugi

Zanimljivo je da ovaj Audi 80 nije prvi automobil tog modela koji je Lefever imao. Prvi je kupio 1990. godine, sa atmosferskim dizel-motorom zapremine 1,9 litara. Međutim, 1991. godine automobil je bio parkiran ispred kulturnog centra Vooruit u Gentu, kada je u restoranu preko puta izbio požar. Vozilo je potpuno izgorelo i nije moglo da se popravi.

Lefever je zato kupio drugi Audi 80, iako je u međuvremenu na tržište stigla novija generacija B4. Ponovo se odlučio za model B3, ovog puta sa modernijim 1,6-litarskim turbodizelskim motorom, koji razvija 80 konjskih snaga i 152 Nm obrtnog momenta. Upravo je taj automobil postao milioner na četiri točka.

Kako je automobil izdržao 35 godina i milion kilometara?

Lefever smatra da je za izuzetnu očuvanost automobila zaslužno nekoliko faktora. Jedan od njih je fabrička zaštita karoserije cinkovanjem, koja je pomogla da se automobil sačuva od korozije.

Pored toga, vlasnik se strogo pridržavao redovnog održavanja. Redovno je menjao ulje u motoru i menjaču, kao i filtere i zupčaste kaiševe, a važnu ulogu pripisuje i svom mirnom stilu vožnje.

Nije nevažno ni to što je odrastao uz oca koji je profesionalno vozio kamion, dok je poslednjih 15 godina i sam radio kao instruktor vožnje.

Lefever je još 1998. godine dobio ponudu za kupovinu novijeg modela Audija 80. Ponudu i danas čuva, ali je nikada nije prihvatio. Jednostavno, nije video razlog da menja automobil sa kojim nije imao nikakvih problema.

Umesto planiranih šest godina, Audi 80 ostao je deo njegovog života punih 35 godina. Za to vreme vlasnik je prelazio prosečno oko 28.600 kilometara godišnje.

Biznis Kurir/Danas