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Ako postoje neslaganja između stanja unutrašnjosti, servisne dokumentacije i prikazane kilometraže, pre kupovine bi trebalo proveriti istoriju vozila i zatražiti stručni pregled.

Pri kupovini polovnog automobila važno je obratiti pažnju na detalje koji na prvi pogled mogu delovati nevažno, ali mogu otkriti mnogo o njegovoj prošlosti. Stanje unutrašnjosti, posebno volana, papučica, sedišta i ručice menjača, može biti važan pokazatelj koliko je automobil korišćen i kako se prethodni vlasnik odnosio prema njemu.

Kako piše Autoportal, ako automobil star pet ili šest godina ima novu kožnu oblogu volana i nove gumene obloge papučica, vredi se zapitati zbog čega su ti delovi menjani. Takvi zahvati sami po sebi nisu dokaz prevare, ali mogu ukazivati na intenzivnu upotrebu i veliku kilometražu, posebno ako se ne podudaraju sa ostalim tragovima istrošenosti u unutrašnjosti.

Papučice, volan, menjač...

Istrošene obloge papučica, izlizan upravljač i ručica menjača, deformisana ili preterano omekšana sedišta, kao i oštećene presvlake i pocepane patosnice mogu ukazivati na to da je automobil prošao mnogo toga. Dodatni razlog za oprez su klimavo sedište koje se teško podešava, te upravljač i menjač koji ne deluju čvrsto i precizno.

Posebno treba pripaziti ako su pojedini delovi unutrašnjosti zamenjeni novim, dok ostatak kabine pokazuje izraženu istrošenost. Nova obloga volana, papučica, patosnice ili presvlake na sedištima mogu ulepšati utisak o automobilu i prikriti tragove dugotrajne upotrebe. Zato je važno proceniti celokupno stanje vozila, a ne oslanjati se samo na prvi utisak ili podatak o kilometraži na instrument tabli.

Takvi detalji ne znače automatski da je automobilu vraćena kilometraža ili da je bio loše održavan. Ipak, ako postoje neslaganja između stanja unutrašnjosti, servisne dokumentacije i prikazane kilometraže, pre kupovine bi trebalo proveriti istoriju vozila i zatražiti stručni pregled. Zato je polovni automobil najbolje detaljno pregledati, a ako prodavac ne može uverljivo da objasni uočene nepravilnosti ili odbija nezavisni pregled, sigurnije je razmotriti drugi primerak. Pažljivom proverom moguće je izbeći kupovinu vozila čije bi vas stvarno stanje kasnije moglo skupo koštati.