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Prosečna avgustovska neto plata u Srbiji iznosila je 117.282 dinara, a podaci Republičkog zavoda za statistiku o primanjima u opštinama i gradovima, pokazuju da je najveći prosek zabeležen u beogradskoj opštini Stari grad -186.996 dinara, a najmanji u Preševu - 81.543 dinara.

Prosek veći od 150.000, osim u Starom gradu zabeležen je i u beogradskim opštinama Vračar, Novi Beograd i Savski venac.

Prosečna plata u Novom Sadu iznosila je 132.537 dinara, u Boru 139.685 dinara, niškoj opštini Medijana 127.812 dinara.

Na začelju liste po visini primanja su osim pomenutog Preševa i još petnaestak opština sa prosečnom platom manjom od 90.000 dinara, među kojima su, između ostalih, Vlasotince, Lebane. Crna Trava, Gadžin Han, Doljevac, Dimitrovgrad, Doljevac, Merošina, Svrljig i drugi.

Gledano po regionima, najveći prosek zabeležen je u Beogradu - 143.965 dinara, sledi Vojvodina sa 110.818 dinara, zatim Južna i Istočna Srbija sa 103.112 dinara. Najmanji prosek ostvaren je u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji -101.130 dinara.