Prosečne plate po opštinama u Srbiji: Razlika između najviše i najniže veća od 100.000 dinara
- Prosečna avgustovska neto plata u Srbiji bila je 117.282 dinara, a najveća je zabeležena u Starom gradu - 186.996 dinara, dok je najmanja u Preševu - 81.543 dinara.
- Iznad 150.000 dinara, osim Starog grada, prosečno su zarađivali i u Vračaru, Novom Beogradu i Savskom vencu, dok je Beograd po regionima imao najviši prosek - 143.965 dinara.
Prosečna avgustovska neto plata u Srbiji iznosila je 117.282 dinara, a podaci Republičkog zavoda za statistiku o primanjima u opštinama i gradovima, pokazuju da je najveći prosek zabeležen u beogradskoj opštini Stari grad -186.996 dinara, a najmanji u Preševu - 81.543 dinara.
Prosek veći od 150.000, osim u Starom gradu zabeležen je i u beogradskim opštinama Vračar, Novi Beograd i Savski venac.
Prosečna plata u Novom Sadu iznosila je 132.537 dinara, u Boru 139.685 dinara, niškoj opštini Medijana 127.812 dinara.
Na začelju liste po visini primanja su osim pomenutog Preševa i još petnaestak opština sa prosečnom platom manjom od 90.000 dinara, među kojima su, između ostalih, Vlasotince, Lebane. Crna Trava, Gadžin Han, Doljevac, Dimitrovgrad, Doljevac, Merošina, Svrljig i drugi.
Gledano po regionima, najveći prosek zabeležen je u Beogradu - 143.965 dinara, sledi Vojvodina sa 110.818 dinara, zatim Južna i Istočna Srbija sa 103.112 dinara. Najmanji prosek ostvaren je u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji -101.130 dinara.
Biznis Kurir/Tanjug