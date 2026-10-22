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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", gost je na televiziji K1. On je podsetio koliko su porasle plate u Srbiji poslednjih nekoliko godina.

- Da li živite bolje ili lošije, sami neka ljudi zaključe. Danas minimalna plata pokriva značajno preko potrošačke korpe. Danas prosečna plata pokriva 119 posto, ostane još 20 odsto dakle. To su velike, ogromne promene. Nekada je ta pokrivenost bila svega 60 odsto. To su činjenice, to je ono od čega živite - naglasio je Vučić.

Biznis Kurir

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