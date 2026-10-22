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"Prosečna plata pokriva 119 odsto potrošačke korpe, nekad je bilo 60-70 odsto, to je ogromna promena": Vučić o rastu zarada
- Vučić je rekao da minimalna plata danas značajno prelazi potrošačku korpu, a prosečna je pokriva 119 odsto
- Podsetio je da je nekada pokrivenost bila svega 60 odsto i ocenio da su to velike promene
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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", gost je na televiziji K1. On je podsetio koliko su porasle plate u Srbiji poslednjih nekoliko godina.
- Da li živite bolje ili lošije, sami neka ljudi zaključe. Danas minimalna plata pokriva značajno preko potrošačke korpe. Danas prosečna plata pokriva 119 posto, ostane još 20 odsto dakle. To su velike, ogromne promene. Nekada je ta pokrivenost bila svega 60 odsto. To su činjenice, to je ono od čega živite - naglasio je Vučić.
Biznis Kurir
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