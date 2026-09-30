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Vučić je uoči obilaska manastira Vratna kod Negotina na pitanje Informera da prokomentrariše analizu podataka italijanskog portala Economia X Finanza zasnovanoj na podacima Evrostata, rekao da je Srbija među vodećim zemljama Evrope po realnom rastu plata.

"Oni su to pokazali, to se podrazumeva po stopi rasta, ali sad prikazuju, vidim, Italijani i stopu rasta plata na realnom nivou, i tu smo prvi ili drugi u Evropi", naveo je Vučić.

Podsetimo, realne zarade u Srbiji, kada se povećanje plata koriguje za inflaciju, porasle su za 9,8 odsto od juna 2025. do juna 2026, što je najbrži rast u Evropi, pokazuje analiza italijanskog portala Economia X Finanza zasnovanoj na podacima Evrostata.

Grafikon Economia X Finanza objavljen na društvenoj mreži Iks (Tviter) pokazuje da je na drugom mestu je Mađarska sa realnim rastom zarada od 5,8 odsto, dok su Bugarska i Hrvatska zabeležile rast od po 4,7 odsto.

Kurir Biznis

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