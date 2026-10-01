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U pojedinim regionima pojeftinili su tovni bikovi, telad i tovna junad, dok su istovremeno zabeleženi rastovi cena krmača za klanje, tovnih svinja, jagnjadi i jaradi.

Prema podacima STIPS-a, na području Podunavskog regiona došlo je do pada otkupne cene tovnih bikova simentalske rase, telesne mase veće od 500 kilograma. Otkup se najčešće odvijao po ceni od 450 dinara po kilogramu.

Telad jeftinija u Zaječaru, junad skuplja

Na području Zaječara proteklu sedmicu obeležio je pad otkupne cene teladi simentalske rase, telesne mase do 160 kilograma. Telad su klaničari najčešće otkupljivali po 900 dinara za kilogram.

Istovremeno je porasla otkupna cena tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma, a dominantna cena iznosila je 455 dinara po kilogramu. U Podrinjskom regionu takođe je zabeležen pad otkupne cene tovnih bikova simentalske rase težih od 500 kilograma, pa je dominantna cena iznosila 465 dinara po kilogramu.

Otkupna cena krava za klanje zadržala se na 300 dinara po kilogramu. Pad cene tovne junadi, telesne mase veće od 480 kilograma, zabeležen je i u Južnobanatskom regionu, gde je dominantna cena bila 375 dinara po kilogramu.

U Jablaničkom regionu nije bilo promena ni u ponudi ni u broju otkupljenih grla tovnih bikova simentalske rase težih od 500 kilograma i krava za klanje. Cene su takođe ostale nepromenjene – za tovne bikove dominiralo je 440 dinara po kilogramu, a za krave za klanje 140 dinara.

Na stočnoj pijaci u Leskovcu nije bilo ponude goveda. U Južnobačkom regionu dominantna cena tovne junadi težine veće od 480 kilograma iznosila je 440 dinara po kilogramu, uz prosečnu ponudu.

Svinje skuplje u pojedinim regionima

Kod svinja su tokom protekle sedmice zabeležena različita kretanja cena. U Kragujevcu je porasla prodajna cena krmača za klanje, pa je dominantna cena iznosila 160 dinara po kilogramu. U ponudi je bilo oko 40 grla, ali je prodaja bila slaba.

Na istoj pijaci prodavana su i prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma po ceni od 350 dinara po kilogramu. Tovne svinje mogle su se pazariti po cenama od 170 do 200 dinara po kilogramu, u zavisnosti od telesne mase i kvaliteta grla.