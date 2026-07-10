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Prema najnovijim podacima Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS), tokom protekle sedmice zabeležena su različita kretanja cena na tržištu žive stoke. Dok su telad i tovna junad u pojedinim regionima poskupeli, prasad su u više krajeva Srbije bila jeftinija, a cene jagnjadi nastavile su da se razlikuju u zavisnosti od područja.

Rast otkupnih cena tovne junadi

U klanicama na području Pirotskog regiona dominantna otkupna cena teladi simentalske rase telesne mase do 160 kilograma dostigla je 900 dinara po kilogramu, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodni period.

Poskupljenje teladi zabeleženo je i na pijaci žive stoke u Užicu, gde je dominantna prodajna cena iznosila 760 dinara po kilogramu. Ponuda je bila prosečna, dok je promet bio nešto slabiji nego sedam dana ranije.

Klaničari u Južnobačkom regionu otkupljivali su tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma po višim cenama nego krajem juna. Dominantna otkupna cena iznosila je 460 dinara po kilogramu.

Ista cena od 460 dinara po kilogramu evidentirana je i u klanicama na području Beograda i okolnih mesta, gde je došlo do rasta otkupne cene tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma.

Na području Pčinjskog regiona povećane su otkupne cene i tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma i tovnih bikova preko 500 kilograma. Za junad je dominantna cena iznosila 480 dinara po kilogramu, dok su tovni bikovi otkupljivani po 470 dinara za kilogram.

Pad cena bikova i krava na području Kraljeva

Na stočnoj pijaci u Kraljevu zabeležen je pad prodajnih cena tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma i krava za klanje simentalske rase.

Dominantna cena tovnih bikova iznosila je 435 dinara po kilogramu, dok su krave za klanje najčešće prodavane po 240 dinara za kilogram. Istovremeno, telad simentalske rase mogla su da se kupe po dominantnoj ceni od 1.110 dinara po kilogramu.

Niže otkupne cene evidentirane su i u klanicama Raškog regiona. Tovni bikovi najčešće su otkupljivani po 460 dinara po kilogramu, dok je dominantna cena krava za klanje iznosila 260 dinara.

Prasad jeftinija u Požarevcu i Kraljevu

U klanicama Braničevskog regiona zabeležen je pad otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma. Tokom protekle sedmice dominantna cena iznosila je 300 dinara po kilogramu, uz prosečnu ponudu i nešto slabiji otkup.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu takođe je evidentirano pojeftinjenje iste kategorije prasadi, gde je dominantna cena iznosila 350 dinara po kilogramu.

Pad prodajnih cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, kao i tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma, registrovan je i na pijaci žive stoke u Kraljevu. Prasad su se najčešće prodavala po 260 dinara za kilogram, dok se cena tovljenika kretala od 140 do 180 dinara po kilogramu.

Rast cena tovnih svinja u Loznici, Beogradu i Kikindi

Za razliku od prasadi, tovne svinje su u nekoliko regiona poskupele.

U klanicama Podrinjskog regiona dominantna otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma dostigla je 200 dinara po kilogramu.

Na području Beograda klaničari su za istu kategoriju plaćali 190 dinara po kilogramu, dok je u klanicama Srednjobanatskog regiona dominantna cena porasla na 175 dinara po kilogramu, uz dobru ponudu i prosečan obim otkupa.

Na pijaci žive stoke u Obrenovcu nije bilo značajnijih promena, pa su prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma zadržala dominantnu cenu od 350 dinara po kilogramu.

U Vranju je zabeležen rast prodajne cene prasadi iste kategorije, koja je dostigla 350 dinara po kilogramu.

Prema podacima reportera STIPS-a iz Novog Sada, klanice su prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma otkupljivale po dominantnoj ceni od 350 dinara po kilogramu, dok su tovne svinje, u zavisnosti od kategorije i telesne mase, plaćane od 160 do 180 dinara po kilogramu.

Cene jagnjadi i dalje različite širom Srbije

Na pijaci žive stoke u Kraljevu zabeležen je pad prodajnih cena jagnjadi i jaradi u odnosu na prethodni period. Tokom protekle sedmice obe kategorije prodavale su se po istoj dominantnoj ceni od 360 dinara po kilogramu.

Pad otkupne cene jagnjadi evidentiran je i u klanicama Raškog regiona, gde je dominantna cena iznosila 350 dinara po kilogramu.

Sa druge strane, na pijaci žive stoke u Vranju došlo je do rasta cene jagnjadi, pa je dominantna cena dostigla 480 dinara po kilogramu. U ponudi je bilo oko 50 grla.

Klaničari Braničevskog regiona jagnjad su najčešće otkupljivali po 500 dinara po kilogramu, dok je dominantna cena ovaca iznosila 200 dinara po kilogramu.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu nije bilo promena u odnosu na prethodnu sedmicu, pa su dominantne cene ostale na istom nivou kao i u klanicama.

U klanicama Nišavskog regiona dominantna otkupna cena jagnjadi ostala je nepromenjena i iznosila je 480 dinara po kilogramu, kao i poslednje sedmice juna.

Na pijaci žive stoke u Smederevu dominantna prodajna cena jagnjadi dostigla je 520 dinara po kilogramu, dok su klanice na području ovog grada i okoline jagnjad otkupljivale po dominantnoj ceni od 500 dinara za kilogram.

Na ostalim prodajnim i otkupnim mestima nije bilo značajnijih promena ni u ponudi i prometu jagnjadi, jaradi, ovaca i koza, niti u dominantnim cenama ovih kategorija stoke.