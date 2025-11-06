Slušaj vest

Telad simentalske rase telesne mase iznad 160 kilograma, otkupljivana su protekle nedelje u klanicama na području Mačve po dominantnoj ceni od 1.050 din/kg, što ukazuje na rast cene u odnosu na prethodni period, izveštava STIPS. Ista kategorija goveda zabeležila je rast i na pijaci žive stoke u Užicu, gde se prodaja odvijala po ceni od 800 din/kg.

– U klanicama na području zlatiborskog regiona bila je viša otkupna cena tovnih bikova SM rase težine iznad 500 kilograma, pa je dominirao iznos od 460 din/kg. Razlog rasta cene je slabija ponuda – navodi se u novom izveštaju.

Zabeležen je rast otkupne cene tovnih bikova SM rase telesne mase iznad 500 kilograma u klanicama na području podrinjskog regiona, gde dominirao iznos od 490 din/kg.

Na području srednjebanatskog region evidentiran je rast otkupne cene tovne junadi težih od 480 kilograma, a klaničari su otkupljena grla najčešće plaćali 460 din/kg. Rast otkupne cene bikova SM rase telesne mase iznad 500 kilograma zabeležen je u klanicama na području nišavskog regiona, pa je dominantna otkupna cena iznosila 440 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu su se tokom poslednje sedmice oktobra mogla pazariti telad SM rase mase do 160 kg po dominantnoj ceni od 800 din/kg i krave za klanje SM rase po ceni od 240 din/kg.

Prasići do 330 din/kg

Otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma dostigla je iznos od 320 din/kg u klanicama nišavskog regiona što ukazuje na rast u odnosu na prethodni period. Na stočnoj pijaci u Kraljevu zabeležen je rast prodajne cene tovnih svinja telesne mase iznad 120 kilograma na dominantnih 210 din/kg, dok je cena krmača za klanje bila niža i za kupovinu je trebalo izdvojiti 150 din/kg.

– Rast prodajnih cena obe kategorije prasadi u odnosu na prethodni period zabeležen je u Čačku, jer je kod grla u kategoriji do 15 kilograma dominirao iznos od 300 din/kg, dok je za grla telesne mase od 16 do 25 kilograma trebalo izdvojiti 280 din/kg.

Prasad u kategoriji od 16 do 25 kilograma bila su jeftinija u odnosu na prethodnu sedmicu na pijaci žive stoke u Leskovcu, jer je dominirao iznos od 300 din/kg.

Cene prasadi u klanicama

Klanice na području južnobačkog regiona po višim su cenama otkupljivale prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma, dok je niža bila otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma.

Dominantna cena prasadi iznosila je 330 din/kg, dok je u kategoriji tovnih svinja dominirao iznos od 230 din/kg.

– Pad otkupne cene tovnih svinja težine od 80 do 120 kilograma evidentiran je i u klanicama na području srednjebanatskog regiona gde je dominantna cena ove kategorije svinja iznosila 230 din/kg – navodi STIPS.

Poskupela jagnjad

Otkupna cena jagnjadi skočila je u odnosu na prethodni period u klanicama na području podrinjskog regiona, pa se otkup najčešće odvijao po ceni od 450 din/kg.

U klanicama na području zlatiborskog regiona, takođe je došlo do rasta otkupne cene jagnjadi, a dominirao je iznos od 460 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu došlo je do rasta prodajnih cena dviski i ovaca u odnosu na prethodni period.

Dominantna cena dviski iznosila je 200 din/kg, dok je za kupovinu ovaca trebalo izdvojiti 180 din/kg.

Ovce su bile skuplje na pijaci žive stoke u Kraljevu, jer je za kupovinu trebalo pripremiti 180 din/kg.

U klanicama na području Raškog regiona zabeležen je rast otkupne cene ovaca na dominantnih 220 dn/kg. Ponuda jagnjadi na pijaci žive stoke u Požarevcu bila je prosečna, a isto se može reći i za ovce. Dominantna cena jagnjadi bila je 500 din/kg, dok je u kategoriji ovaca dominirao iznos od 200 din/kg, kao i prethodne sedmice.