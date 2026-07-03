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Prema podacima Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS), telad su pojeftinila u Vranju, dok je na području Čačka zabeležen rast otkupne cene. Promena je bilo i kod prasadi, tovnih svinja, jagnjadi i jaradi.

Telad jeftinija u Vranju, skuplja u okolini Čačka

Na pijaci žive stoke u Vranju došlo je do pada prodajne cene teladi simentalske rase, pa je dominantna cena iznosila 910 dinara po kilogramu.

Klaničari na području Pčinjskog regiona u istom periodu otkupljivali su tovnu junad telesne mase od 350 do 480 kilograma po dominantnoj ceni od 470 dinara po kilogramu, dok su tovni bikovi teži od 500 kilograma otkupljivani po 460 dinara za kilogram. Obim otkupa ostao je na prošlonedeljnom nivou.

Sa druge strane, reporteri STIPS-a iz Čačka zabeležili su rast otkupne cene muške teladi simentalske rase telesne mase do 160 kilograma, gde je dominirala cena od 780 dinara po kilogramu. Otkupne cene ženske teladi, tovne junadi, tovnih bikova i krava za klanje nisu se menjale u odnosu na prethodnu sedmicu.

U klanicama na području Beograda nije bilo promena ni u obimu ponude i otkupa tovnih bikova simentalske rase težih od 500 kilograma, niti u ceni, koja je ostala na 430 dinara po kilogramu.

Na stočnoj pijaci u Kraljevu, osim teladi simentalske rase do 160 kilograma, koja su koštala 1.100 dinara po kilogramu, u ponudi su bile i priplodne junice po ceni od gotovo 200.000 dinara po grlu. Cene tovnih bikova i krava za klanje ostale su nepromenjene.U klanicama Raškog regiona takođe nije bilo promena u cenama niti u kategorijama otkupljenih goveda.

Rast cene prasadi kod Niša, tovne svinje jeftinije u Kikindi

Dominantna otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma u klanicama na području Nišavskog regiona iznosila je 320 dinara po kilogramu, što predstavlja rast u odnosu na prethodni period. Obim otkupa bio je uobičajen za ovo doba godine i vreme Petrovskog posta.

U klanicama Srednjobanatskog regiona zabeležen je pad otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma na dominantnih 170 dinara po kilogramu. Istovremeno, u Podrinjskom regionu otkupna cena tovnih svinja porasla je na 190 dinara po kilogramu.

Na području Južnobačkog regiona nije bilo promena. Za prasad od 16 do 25 kilograma klaničari su plaćali 350 dinara po kilogramu, dok su tovne svinje otkupljivane po cenama od 160 do 180 dinara po kilogramu.

U klanicama na području Beograda dominantna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma ostala je na 175 dinara po kilogramu. Na stočnoj pijaci u Obrenovcu nije bilo značajnijih promena. Prasad od 16 do 25 kilograma najčešće su se prodavala po 350 dinara za kilogram, uz dobru ponudu, ali slabu prodaju.

Niže cene jagnjadi i jaradi

Pad cena jagnjadi i jaradi zabeležen je na pijaci žive stoke u Vranju. Jagnjad su prodavana po dominantnoj ceni od 470 dinara po kilogramu, dok je cena jaradi iznosila 430 dinara po kilogramu.

U ponudi je bilo do 50 jagnjadi i oko 30 jaradi, ali je prodaja bila slaba. Jagnjad su tokom poslednje sedmice juna pojeftinila i na području Užica, gde su klaničari odgajivačima plaćali 400 dinara po kilogramu. Na stočnoj pijaci u Čačku takođe je zabeležen pad cene jagnjadi, koja su se najčešće prodavala za 350 dinara po kilogramu. U ponudi su bili i jarad i dviske, po dominantnoj ceni od 200 dinara po kilogramu.

Niže cene jagnjadi, dviski i ovaca registrovane su i na pijaci žive stoke u Kragujevcu. Dominantna cena jagnjadi iznosila je 470 dinara po kilogramu, dviski 190 dinara, a ovaca 160 dinara po kilogramu. U klanicama Srednjobanatskog regiona otkupna cena jagnjadi ostala je nepromenjena i iznosila je 480 dinara po kilogramu, uz prosečnu ponudu i obim otkupa.

Na pijaci žive stoke u Nišu dominantna cena jagnjadi i dalje iznosi 600 dinara po kilogramu. Ponuda je bila veoma slaba, kao i interesovanje kupaca, što se dovodi u vezu sa Petrovskim postom.