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Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je u Briselu da je Srbija najveća i najbrže rastuća ekonomija na Zapadnom Balkanu i istakao da je naša zemlja ekonomski već deo Evropske unije pošto je dobro integrisana u evropske lance snabdevanja.

- Srbija je najveća ekonomija u regionu Zapadnog Balkana, što pristupanje Srbije EU čini vrlo važnim za Evropsku uniju. A drugo, mi smo već integrisani u evropske lance snabdevanja i zato mislimo da bi pristupanje zapravo samo formalno potvrdilo ono što je ekonomija već izgradila - rekao je Mali na skupu "Serbia's Reform Momentum: From Commitment to Delivery", koji je posvećen predstavljanju rezultata reformskog procesa i napretka koji je Srbija ostvarila na putu ka članstvu u EU.

Mali je naveo da, kada je reč o ulasku u Evropsku uniju, Srbija ne želi da bude teret za članice EU i naglasio da naša zemlja ne samo da neće biti teret, već će i doprinositi blagostanju u Evropi.

Mali je istakao da je ekonomski razvoj prioritet za Srbiju.

- Tako gradimo blagostanje za naše građane. Nije isto sa Evropskom unijom i bez nje i nadamo se da ćemo uspeti da beležimo još bolje rezultate zajedno sa Evropskom unijom - rekao je Mali.