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Vlada Srbije najavila je podelu 30.000 novih turističkih vaučera za odmor u 2026. godini. Vrednost vaučera iznosi 10.000 dinara, a zbog izuzetnog interesovanja i brzine kojom se svake godine podele, građanima se savetuje da već sada pripreme neophodnu dokumentaciju.

Pored standardnih uslova, ovogodišnji ciklus donosi i jednu veliku novinu – znatno oštriju kontrolu celokupnog procesa kako bi se stalo na put zloupotrebama.

U nastavku vam donosimo kompletan vodič sa svim detaljima: ko ispunjava uslove, koja je procedura prijave i gde možete provesti svoj odmor.

Foto: Kurir Televizija

Ko sve može da dobije vaučer?

Pravo na korišćenje subvencija za odmor u Srbiji imaju sledeće kategorije građana:

Penzioneri (kao i lica starija od 65 godina koja ne ostvaruju pravo na penziju).

Zaposleni građani čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara.

Nezaposlena lica koja su redovno prijavljena na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje.

Studenti prvog, drugog i trećeg stepena (uz obaveznu potvrdu obrazovne ustanove).

Korisnici prava na dodatak za negu i pomoć drugog lica i korisnici posebne naknade.

Ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata.

Nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Korak po korak: Kako do subvencije od 10.000 dinara?

Procedura podnošenja prijava ostaje ista i zahteva brzu reakciju, jer se vaučeri dele po principu prvenstva prolaza (ko se prvi prijavi).

Rezervacija smeštaja: Prvi uslov je da pronađete i rezervišete smeštaj na listi objekata koje je odobrilo Ministarstvo turizma i omladine. Vaučer se može iskoristiti za minimum 5 noćenja.

Prikupljanje dokumentacije: Nakon potvrde o rezervaciji, potrebno je popuniti obrazac prijave. Od prateće dokumentacije obavezni su: lična karta ili pasoš, potvrda o rezervaciji i dokaz o statusu (penzioni ček, potvrda poslodavca o visini zarade, potvrda o studiranju i sl.).

Banje gde penzioneri s juga mogu da borave besplatno Foto: Shutterstock, Youtube/Expirience Serbija

Predaja na šalterima Pošte: Prijave se podnose isključivo lično na šalterima JP „Pošta Srbije”. Važno je napomenuti da se prijava mora podneti najkasnije 30 dana pre planiranog početka odmora.

Dostava na kućnu adresu: Ukoliko je prijava kompletna i ukoliko još uvek ima raspoloživih sredstava, vaučer će građanima stići preporučenom pošiljkom na kućnu adresu.

Gde važe vaučeri?

Državne subvencije važe isključivo za boravak u prijavljenim i kategorisanim ugostiteljskim objektima u Srbiji – hotelima, apartmanima, seoskim turističkim domaćinstvima i privatnim sobama.

Glavno pravilo je da se odmor mora provesti van mesta prebivališta. Na primer, studenti vaučere ne mogu iskoristiti ni u mestu prebivališta, niti u mestu gde studiraju. Tradicionalno, najveće interesovanje vlada za domaće banje i planine, a na vrhu liste najtraženijih destinacija godinama se nalaze Vrnjačka Banja, Sokobanja, Zlatibor, Tara, Vrdnik i Zlatar.

Stop preprodaji i fiktivnim noćenjima: Stroge kontrole i visoke kazne

Ono što izdvaja dodelu vaučera za 2026. godinu jesu najavljene oštre mere protiv zloupotreba. Zbog ranijih slučajeva fiktivnih rezervacija, preprodaje vaučera i neregularnosti, država je rešila da pooštri nadzor:

Sprečavanje mahinacija: Prema najavama vrha države, proces podele 30.000 vaučera će strogo kontrolisati nadležni bezbednosni organi kako bi se zaštitio državni budžet i osiguralo da novac ode u prave ruke.

Fizička zaštita papira: Sami vaučeri poseduju najviši stepen zaštite od falsifikovanja, uključujući specifičan vodeni žig.

Rigidne kontrole na terenu: Turistička inspekcija će pojačano češljati smeštajne objekte. Za pokušaj unovčavanja vaučera bez stvarnog boravka i ostvarenog noćenja, predviđene su ozbiljne zakonske sankcije. Ugostiteljima koji budu pokušali da prevare sistem prete kazne i do 800.000 dinara.