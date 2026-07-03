Detaljan vodič za turističke vaučere 2026: Ko ima pravo na 10.000 dinara, kako se prijaviti i zašto država uvodi rigorozne kontrole?
Vlada Srbije najavila je podelu 30.000 novih turističkih vaučera za odmor u 2026. godini. Vrednost vaučera iznosi 10.000 dinara, a zbog izuzetnog interesovanja i brzine kojom se svake godine podele, građanima se savetuje da već sada pripreme neophodnu dokumentaciju.
Pored standardnih uslova, ovogodišnji ciklus donosi i jednu veliku novinu – znatno oštriju kontrolu celokupnog procesa kako bi se stalo na put zloupotrebama.
U nastavku vam donosimo kompletan vodič sa svim detaljima: ko ispunjava uslove, koja je procedura prijave i gde možete provesti svoj odmor.
Ko sve može da dobije vaučer?
Pravo na korišćenje subvencija za odmor u Srbiji imaju sledeće kategorije građana:
- Penzioneri (kao i lica starija od 65 godina koja ne ostvaruju pravo na penziju).
- Zaposleni građani čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara.
- Nezaposlena lica koja su redovno prijavljena na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje.
- Studenti prvog, drugog i trećeg stepena (uz obaveznu potvrdu obrazovne ustanove).
- Korisnici prava na dodatak za negu i pomoć drugog lica i korisnici posebne naknade.
- Ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata.
- Nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.
Korak po korak: Kako do subvencije od 10.000 dinara?
Procedura podnošenja prijava ostaje ista i zahteva brzu reakciju, jer se vaučeri dele po principu prvenstva prolaza (ko se prvi prijavi).
Rezervacija smeštaja: Prvi uslov je da pronađete i rezervišete smeštaj na listi objekata koje je odobrilo Ministarstvo turizma i omladine. Vaučer se može iskoristiti za minimum 5 noćenja.
Prikupljanje dokumentacije: Nakon potvrde o rezervaciji, potrebno je popuniti obrazac prijave. Od prateće dokumentacije obavezni su: lična karta ili pasoš, potvrda o rezervaciji i dokaz o statusu (penzioni ček, potvrda poslodavca o visini zarade, potvrda o studiranju i sl.).
Predaja na šalterima Pošte: Prijave se podnose isključivo lično na šalterima JP „Pošta Srbije”. Važno je napomenuti da se prijava mora podneti najkasnije 30 dana pre planiranog početka odmora.
Dostava na kućnu adresu: Ukoliko je prijava kompletna i ukoliko još uvek ima raspoloživih sredstava, vaučer će građanima stići preporučenom pošiljkom na kućnu adresu.
Gde važe vaučeri?
Državne subvencije važe isključivo za boravak u prijavljenim i kategorisanim ugostiteljskim objektima u Srbiji – hotelima, apartmanima, seoskim turističkim domaćinstvima i privatnim sobama.
Glavno pravilo je da se odmor mora provesti van mesta prebivališta. Na primer, studenti vaučere ne mogu iskoristiti ni u mestu prebivališta, niti u mestu gde studiraju. Tradicionalno, najveće interesovanje vlada za domaće banje i planine, a na vrhu liste najtraženijih destinacija godinama se nalaze Vrnjačka Banja, Sokobanja, Zlatibor, Tara, Vrdnik i Zlatar.
Stop preprodaji i fiktivnim noćenjima: Stroge kontrole i visoke kazne
Ono što izdvaja dodelu vaučera za 2026. godinu jesu najavljene oštre mere protiv zloupotreba. Zbog ranijih slučajeva fiktivnih rezervacija, preprodaje vaučera i neregularnosti, država je rešila da pooštri nadzor:
Sprečavanje mahinacija: Prema najavama vrha države, proces podele 30.000 vaučera će strogo kontrolisati nadležni bezbednosni organi kako bi se zaštitio državni budžet i osiguralo da novac ode u prave ruke.
Fizička zaštita papira: Sami vaučeri poseduju najviši stepen zaštite od falsifikovanja, uključujući specifičan vodeni žig.
Rigidne kontrole na terenu: Turistička inspekcija će pojačano češljati smeštajne objekte. Za pokušaj unovčavanja vaučera bez stvarnog boravka i ostvarenog noćenja, predviđene su ozbiljne zakonske sankcije. Ugostiteljima koji budu pokušali da prevare sistem prete kazne i do 800.000 dinara.
Biznis Kurir