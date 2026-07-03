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Vlada Srbije najavila je podelu 30.000 novih turističkih vaučera za odmor u 2026. godini. Vrednost vaučera iznosi 10.000 dinara, a zbog izuzetnog interesovanja i brzine kojom se svake godine podele, građanima se savetuje da već sada pripreme neophodnu dokumentaciju.

Pored standardnih uslova, ovogodišnji ciklus donosi i jednu veliku novinu – znatno oštriju kontrolu celokupnog procesa kako bi se stalo na put zloupotrebama.

U nastavku vam donosimo kompletan vodič sa svim detaljima: ko ispunjava uslove, koja je procedura prijave i gde možete provesti svoj odmor.

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Foto: Kurir Televizija

Ko sve može da dobije vaučer?

Pravo na korišćenje subvencija za odmor u Srbiji imaju sledeće kategorije građana:

  • Penzioneri (kao i lica starija od 65 godina koja ne ostvaruju pravo na penziju).
  • Zaposleni građani čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara.
  • Nezaposlena lica koja su redovno prijavljena na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje.
  • Studenti prvog, drugog i trećeg stepena (uz obaveznu potvrdu obrazovne ustanove).
  • Korisnici prava na dodatak za negu i pomoć drugog lica i korisnici posebne naknade.
  • Ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata.
  • Nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

Korak po korak: Kako do subvencije od 10.000 dinara?

Procedura podnošenja prijava ostaje ista i zahteva brzu reakciju, jer se vaučeri dele po principu prvenstva prolaza (ko se prvi prijavi).

Rezervacija smeštaja: Prvi uslov je da pronađete i rezervišete smeštaj na listi objekata koje je odobrilo Ministarstvo turizma i omladine. Vaučer se može iskoristiti za minimum 5 noćenja.

Prikupljanje dokumentacije: Nakon potvrde o rezervaciji, potrebno je popuniti obrazac prijave. Od prateće dokumentacije obavezni su: lična karta ili pasoš, potvrda o rezervaciji i dokaz o statusu (penzioni ček, potvrda poslodavca o visini zarade, potvrda o studiranju i sl.).

Banje u Srbiji
Banje gde penzioneri s juga mogu da borave besplatno Foto: Shutterstock, Youtube/Expirience Serbija

Predaja na šalterima Pošte: Prijave se podnose isključivo lično na šalterima JP „Pošta Srbije”. Važno je napomenuti da se prijava mora podneti najkasnije 30 dana pre planiranog početka odmora.

Dostava na kućnu adresu: Ukoliko je prijava kompletna i ukoliko još uvek ima raspoloživih sredstava, vaučer će građanima stići preporučenom pošiljkom na kućnu adresu.

Gde važe vaučeri?

Državne subvencije važe isključivo za boravak u prijavljenim i kategorisanim ugostiteljskim objektima u Srbiji – hotelima, apartmanima, seoskim turističkim domaćinstvima i privatnim sobama.

Glavno pravilo je da se odmor mora provesti van mesta prebivališta. Na primer, studenti vaučere ne mogu iskoristiti ni u mestu prebivališta, niti u mestu gde studiraju. Tradicionalno, najveće interesovanje vlada za domaće banje i planine, a na vrhu liste najtraženijih destinacija godinama se nalaze Vrnjačka Banja, Sokobanja, Zlatibor, Tara, Vrdnik i Zlatar.

Stop preprodaji i fiktivnim noćenjima: Stroge kontrole i visoke kazne

Ono što izdvaja dodelu vaučera za 2026. godinu jesu najavljene oštre mere protiv zloupotreba. Zbog ranijih slučajeva fiktivnih rezervacija, preprodaje vaučera i neregularnosti, država je rešila da pooštri nadzor:

Sprečavanje mahinacija: Prema najavama vrha države, proces podele 30.000 vaučera će strogo kontrolisati nadležni bezbednosni organi kako bi se zaštitio državni budžet i osiguralo da novac ode u prave ruke.

Fizička zaštita papira: Sami vaučeri poseduju najviši stepen zaštite od falsifikovanja, uključujući specifičan vodeni žig.

Rigidne kontrole na terenu: Turistička inspekcija će pojačano češljati smeštajne objekte. Za pokušaj unovčavanja vaučera bez stvarnog boravka i ostvarenog noćenja, predviđene su ozbiljne zakonske sankcije. Ugostiteljima koji budu pokušali da prevare sistem prete kazne i do 800.000 dinara.

Biznis Kurir

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